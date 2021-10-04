Группа компаний «Самолет» включает в себя ряд крупнейших российских застройщиков, работающих в области реализации масштабных проектов в сфере недвижимости. Официальной датой основания считается 2012 год. Первый проект начал возводиться спустя 2 года, в 2014. Становление ГК «Самолет» началось с реализации ЖК «Люберцы 2015» в Московской области. Уже в 2016 году предприятие вошло в ТОП-3 среди застройщиков монолитных многоэтажных домов. На тот момент в портфеле числилось 4 проекта, в том числе и московский квартал «Внуково 2016».

Акции девелопера начали торговаться в 2020 году под тикером «SMLT». Это IPO стало первым за последние 10 лет в России среди застройщиков. За первые полгода с даты размещения акций рост капитализации группы компаний составил 60%.

В настоящее время ПАО «ГК Самолет» по объему строительства входит в пятерку крупнейших федеральных застройщиков. Предприятие имеет высокие кредитные рейтинги (А-), а также было включено в список системообразующих для российской экономики компаний.

Ключевые направления деятельности

Девелопер специализируется на освоении территорий, реализации масштабных жилых проектов и строительстве объектов социально значимой инфраструктуры. Силами предприятия введено в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилого и 140 тыс. кв. м общественного пространства. ГК «Самолет» старается поддерживать статус социально ответственного застройщика. Жилые кварталы и дома оснащаются всей необходимой инфраструктурой:

поликлиники;

детские сады;

школы.

С 2020 года в число партнеров девелопера вошла компания «СПб Реновация», выступающая оператором реновации 22 кварталов Санкт-Петербурга. География строительства перестала ограничиваться Московской областью и охватила еще и Ленинградскую область.