ПАО "ГК "САМОЛЕТ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:61579358 шт.
- Номинал:25 ₽
- Листинг:-
- Текущая цена:-2.13%4419 ₽
- За неделю, max:4676.5 ₽
- За неделю, min:4338 ₽
- Дивиденд:41 ₽
- Отсечка:15.10.2021
- Доходность:0.84%
- ДОРСТАГЕН ЛИМИТЕД36.05%
- Михаил Борисович Кенин30.89%
- Игорь Викторович Евтушевский6.33%
- ООО «СИ-Эф-Си Прямые инвестиции»11.78%
- Прочие14.95%
Общая информация
Группа компаний «Самолет» включает в себя ряд крупнейших российских застройщиков, работающих в области реализации масштабных проектов в сфере недвижимости. Официальной датой основания считается 2012 год. Первый проект начал возводиться спустя 2 года, в 2014. Становление ГК «Самолет» началось с реализации ЖК «Люберцы 2015» в Московской области. Уже в 2016 году предприятие вошло в ТОП-3 среди застройщиков монолитных многоэтажных домов. На тот момент в портфеле числилось 4 проекта, в том числе и московский квартал «Внуково 2016».
Акции девелопера начали торговаться в 2020 году под тикером «SMLT». Это IPO стало первым за последние 10 лет в России среди застройщиков. За первые полгода с даты размещения акций рост капитализации группы компаний составил 60%.
В настоящее время ПАО «ГК Самолет» по объему строительства входит в пятерку крупнейших федеральных застройщиков. Предприятие имеет высокие кредитные рейтинги (А-), а также было включено в список системообразующих для российской экономики компаний.
Ключевые направления деятельности
Девелопер специализируется на освоении территорий, реализации масштабных жилых проектов и строительстве объектов социально значимой инфраструктуры. Силами предприятия введено в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилого и 140 тыс. кв. м общественного пространства. ГК «Самолет» старается поддерживать статус социально ответственного застройщика. Жилые кварталы и дома оснащаются всей необходимой инфраструктурой:
поликлиники;
детские сады;
школы.
С 2020 года в число партнеров девелопера вошла компания «СПб Реновация», выступающая оператором реновации 22 кварталов Санкт-Петербурга. География строительства перестала ограничиваться Московской областью и охватила еще и Ленинградскую область.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы18 711 381 тыс. руб.
- Оборотные активы108 131 017 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы11 069 177 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства59 225 813 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства56 547 408 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Ввод в эксплуатацию2021 г.
Доля сделок с ипотекой2021 г.
Портфель проектов2020 г.
Реализованные площади2021 г.
Реализованный площади2021 г.
Цена недвижимости2021 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Внутренние документы
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ГК "САМОЛЕТ"
- РуководительЕлистратов Антон Николаевич, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльСтроительство и девелопмент
- Вид деятельностиКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- ОГРН1187746590283
- ИНН9731004688
- Юридический адрес:121108, Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
- Телефон+74959671313
- E-mailinvest@samoletgroup.ru
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