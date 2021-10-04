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ПАО "ГК "САМОЛЕТ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:61579358 шт.
  • Номинал:25 ₽
  • Листинг:-
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.13%4419 ₽
  • За неделю, max:4676.5 ₽
  • За неделю, min:4338 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:41 ₽
  • Отсечка:15.10.2021
  • Доходность:0.84%
дивидендная история
100%
Капитализация272 119 млн. руб.
  • ДОРСТАГЕН ЛИМИТЕД36.05%
  • Михаил Борисович Кенин30.89%
  • Игорь Викторович Евтушевский6.33%
  • ООО «СИ-Эф-Си Прямые инвестиции»11.78%
  • Прочие14.95%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за II квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

Группа компаний «Самолет» включает в себя ряд крупнейших российских застройщиков, работающих в области реализации масштабных проектов в сфере недвижимости. Официальной датой основания считается 2012 год. Первый проект начал возводиться спустя 2 года, в 2014. Становление ГК «Самолет» началось с реализации ЖК «Люберцы 2015» в Московской области. Уже в 2016 году предприятие вошло в ТОП-3 среди застройщиков монолитных многоэтажных домов. На тот момент в портфеле числилось 4 проекта, в том числе и московский квартал «Внуково 2016». 

Акции девелопера начали торговаться в 2020 году под тикером «SMLT». Это IPO стало первым за последние 10 лет в России среди застройщиков. За первые полгода с даты размещения акций рост капитализации группы компаний составил 60%.  

В настоящее время ПАО «ГК Самолет» по объему строительства входит в пятерку крупнейших федеральных застройщиков. Предприятие имеет высокие кредитные рейтинги (А-), а также было включено в список системообразующих для российской экономики компаний.

Ключевые направления деятельности

Девелопер специализируется на освоении территорий, реализации масштабных жилых проектов и строительстве объектов социально значимой инфраструктуры. Силами предприятия введено в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилого и 140 тыс. кв. м общественного пространства. ГК «Самолет» старается поддерживать статус социально ответственного застройщика. Жилые кварталы и дома оснащаются всей необходимой инфраструктурой:

  • поликлиники;

  • детские сады;

  • школы. 

С 2020 года в число партнеров девелопера вошла компания «СПб Реновация», выступающая оператором реновации 22 кварталов Санкт-Петербурга. География строительства перестала ограничиваться Московской областью и охватила еще и Ленинградскую область.

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
126 842 398тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы18 711 381 тыс. руб.
  • Оборотные активы108 131 017 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы11 069 177 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства59 225 813 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства56 547 408 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
3.75Долг/EBITDA
21.83EV/EBITDA
-7.68EV/OCF
4.89EV/S
25.87P/BV
41.31P/E
-6.29P/FCF
-37.47P/NCAV
-5.55P/NNWC
4.05P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
3.26Долг/EBITDA
10.91EV/EBITDA
-2.06EV/OCF
1.99EV/S
8.47P/BV
16.2P/E
-5.93P/FCF
-9.06P/NCAV
-3.82P/NNWC
1.35P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.04Коэффицент абсолютной ликвидности
0.09Коэффициент автономии
12.55Рентабельность общая, %
-0.69Коэффициент маневренности собственного капитала
6.64Оборачиваемость собственного капитала
-0.07Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.75Оборачиваемость оборотных активов
1.91Коэффицент текущей ликвидности
0.84Коэффициент привлечения заемного капитала
2.89Коэффицент покрытия процентов
1.11Оборачиваемость запасов
-0.11Коэффициент обеспеченности запасов
0.55Коэффициент покрытия инвестиций
2.06Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.15Индекс постоянного актива
9.79Маржа прибыли, %
0.85Коэффициент мобильности имущества
0.68Коэффицент срочной ликвидности
2.61Оборачиваемость дебиторской задолженности
7.35Рентабельность оборотных активов, %
40.3Рентабельность внеоборотных активов, %
8.57Рентабельность производственных фондов, %
6.22Рентабельность задействованного капитала, %
65.04Рентабельность собственного капитала, %
17.4Рентабельность продаж, %
0.49Коэффициент краткосрочной задолженности
0.02Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Ввод в эксплуатацию

2021 г.
701.1тыс. кв. мВвод в эксплуатацию

Доля сделок с ипотекой

2021 г.
79%Доля сделок с ипотекой

Портфель проектов

2020 г.
20 160тыс. кв. мПортфель проектов
307 500млн руб.Портфель проектов

Реализованные площади

2021 г.
126 383Млн руб.Всего

Реализованный площади

2021 г.
804.592Тыс. кв. мВсего

Цена недвижимости

2021 г.
157.077Тыс. руб.Всего
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Нет данных

все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ГК "САМОЛЕТ"
  • РуководительЕлистратов Антон Николаевич, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльСтроительство и девелопмент
  • Вид деятельностиКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Юридическая информация
  • ОГРН1187746590283
  • ИНН9731004688
  • Юридический адрес:121108, Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Контактная информация
  • Телефон+74959671313
  • E-mailinvest@samoletgroup.ru
  • Сайтссылка