Публичное акционерное общество «Совкомфлот» является ярким представителем судоходной отрасли РФ и считается ее крупнейшим игроком. Это бесспорный мировой лидер в сфере морской перевозки сырой нефти, ее производных и сжиженного газа.

История предприятия начинается в 1988 году. В это время Министерством морского флота СССР был подписан указ о создании АКП «Советский коммерческий флот». Статус акционерного общества открытого типа компания получила в 1995 году по распоряжению Правительства РФ.

Все акции ПАО «Совкомфлот» до 2020 года принадлежали Российской Федерации. Их первичная публичная продажа состоялась 7 октября 2020 года. В настоящее время предприятие входит в состав одноименной группы компаний, которая специализируется на перевозке энергоносителей разного класса. Ее представительства и дочерние предприятия есть в Москве, Новороссийске, Владивостоке, Мурманске, Южно-Сахалинске и ряде зарубежных городов: Лимассол, Лондон, Мадрид, Дубай, Сингапур, Одесса. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге.

Ключевые направления деятельности

ПАО «Совкомфлот» признан крупнейшим оператором флота ледового класса. В общей сложности в распоряжении предприятия есть 142 судна средним возрастом 12 лет. Из них 80 судов предназначены для эксплуатации в сложном климате.

Акционерное общество принимает активное участие в обслуживании масштабных индустриальных проектов. К числу таковых относятся «Арктик СПГ 2», «Новый Порт», «Сахалин-1» и «Сахалин-2», «Ямал СПГ» и ряд других.

Замечено, что акционерное общество также занимается благотворительностью, ведет спонсорскую деятельность в РФ и ряде зарубежных стран. ПАО «Совкомфлот» оказывает поддержку развития парусных и водных видов спорта в России, помогает в реставрации монастыря на острове Валаам и лондонского крейсера-музея «Белфаст», спонсирует соревнования по плаванию им. В. Сальникова, в которых принимают участие спортсмены из разных стран, а также принимает активное участие в деятельности музея первого атомного ледокола «Ленин» (Мурманск).