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ПАО "СОВКОМФЛОТ"

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  • Кол-во АОИ:1966697210 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:-
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.42%66.1 ₽
  • За неделю, max:71 ₽
  • За неделю, min:66.01 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:6.67 ₽
  • Отсечка:05.07.2021
  • Доходность:7.17%
дивидендная история
100%
Капитализация129 999 млн. руб.
  • Росимущество82.8%
  • Квази-казначейские акции1.6%
  • Прочие15.6%
Источник: сайт эмитента.подробнее

Общая информация

Публичное акционерное общество «Совкомфлот» является ярким представителем судоходной отрасли РФ и считается ее крупнейшим игроком. Это бесспорный мировой лидер в сфере морской перевозки сырой нефти, ее производных и сжиженного газа. 

История предприятия начинается в 1988 году. В это время Министерством морского флота СССР был подписан указ о создании АКП «Советский коммерческий флот». Статус акционерного общества открытого типа компания получила в 1995 году по распоряжению Правительства РФ. 

Все акции ПАО «Совкомфлот» до 2020 года принадлежали Российской Федерации. Их первичная публичная продажа состоялась 7 октября 2020 года. В настоящее время предприятие входит в состав одноименной группы компаний, которая специализируется на перевозке энергоносителей разного класса. Ее представительства и дочерние предприятия есть в Москве, Новороссийске, Владивостоке, Мурманске, Южно-Сахалинске и ряде зарубежных городов: Лимассол, Лондон, Мадрид, Дубай, Сингапур, Одесса. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге.  

Ключевые направления деятельности

ПАО «Совкомфлот» признан крупнейшим оператором флота ледового класса. В общей сложности в распоряжении предприятия есть 142 судна средним возрастом 12 лет. Из них 80 судов предназначены для эксплуатации в сложном климате. 

Акционерное общество принимает активное участие в обслуживании масштабных индустриальных проектов. К числу таковых относятся «Арктик СПГ 2», «Новый Порт», «Сахалин-1» и «Сахалин-2», «Ямал СПГ» и ряд других. 

Замечено, что акционерное общество также занимается благотворительностью, ведет спонсорскую деятельность в РФ и ряде зарубежных стран. ПАО «Совкомфлот» оказывает поддержку развития парусных и водных видов спорта в России, помогает в реставрации монастыря на острове Валаам и лондонского крейсера-музея «Белфаст», спонсирует соревнования по плаванию им. В. Сальникова, в которых принимают участие спортсмены из разных стран, а также принимает активное участие в деятельности музея первого атомного ледокола «Ленин» (Мурманск).

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
69 279 113тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы63 325 048 тыс. руб.
  • Оборотные активы5 954 065 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы68 474 072 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства219 939 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства585 102 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

31.12.2020
2.64Долг/EBITDA
5.28EV/EBITDA
5.19EV/OCF
2.9EV/S
0.56P/BV
9.03P/E
7.69P/FCF
-0.89P/NCAV
-0.86P/NNWC
1.43P/S

Среднеотраслевой

31.12.2020
1.91Долг/EBITDA
4.62EV/EBITDA
5.57EV/OCF
2.08EV/S
1.95P/BV
14.9P/E
9.47P/FCF
-1.42P/NCAV
-1.26P/NNWC
1.17P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
9.15Коэффицент абсолютной ликвидности
0.99Коэффициент автономии
83.23Рентабельность общая, %
0.08Коэффициент маневренности собственного капитала
0.19Оборачиваемость собственного капитала
0.86Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.57Оборачиваемость оборотных активов
10.18Коэффицент текущей ликвидности
0Коэффициент привлечения заемного капитала
21 704.24Оборачиваемость запасов
7 484.05Коэффициент обеспеченности запасов
0.99Коэффициент покрытия инвестиций
82.18Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.91Индекс постоянного актива
82.09Маржа прибыли, %
0.09Коэффициент мобильности имущества
10.11Коэффицент срочной ликвидности
4.73Оборачиваемость дебиторской задолженности
46.57Рентабельность оборотных активов, %
20.61Рентабельность внеоборотных активов, %
20.61Рентабельность производственных фондов, %
14.29Рентабельность задействованного капитала, %
15.19Рентабельность собственного капитала, %
84.89Рентабельность продаж, %
0.73Коэффициент краткосрочной задолженности
0.9Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Дедвейт танкеров

2020 г.
6 999тыс. тоннТанкеры для перевозки нефти
2 814тыс. тоннТанкеры для перевозки нефтепродуктов
1 073тыс. тоннГазовозы СПГ и СНГ
1 744тыс. тоннПрочие(Шельф, Челночные,Балкеры,Ледоколы,Разведка)

Количество танкеров

2020 г.
53шт.Танкеры для перевозки нефти
45шт.Танкеры для перевозки нефтепродуктов
15шт.Газовозы СПГ и СНГ
32шт.Прочие(Шельф, Челночные,Балкеры,Ледоколы,Разведка)
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

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Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "СОВКОМФЛОТ"
  • РуководительТОНКОВИДОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльТранспорт
  • Вид деятельностиДеятельность холдинговых компаний
Юридическая информация
  • ОГРН1027739028712
  • ИНН7702060116
  • Юридический адрес:191186, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. РЕКИ МОЙКИ, Д.3, ЛИТЕР. А
Контактная информация
  • Телефон+74956604000
  • E-mailinfo@scf-group.ru
  • Сайтссылка