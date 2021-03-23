ПАО "СОВКОМФЛОТ"
- Кол-во АОИ:1966697210 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:-
- Текущая цена:-2.42%66.1 ₽
- За неделю, max:71 ₽
- За неделю, min:66.01 ₽
- Дивиденд:6.67 ₽
- Отсечка:05.07.2021
- Доходность:7.17%
- Росимущество82.8%
- Квази-казначейские акции1.6%
- Прочие15.6%
Общая информация
Публичное акционерное общество «Совкомфлот» является ярким представителем судоходной отрасли РФ и считается ее крупнейшим игроком. Это бесспорный мировой лидер в сфере морской перевозки сырой нефти, ее производных и сжиженного газа.
История предприятия начинается в 1988 году. В это время Министерством морского флота СССР был подписан указ о создании АКП «Советский коммерческий флот». Статус акционерного общества открытого типа компания получила в 1995 году по распоряжению Правительства РФ.
Все акции ПАО «Совкомфлот» до 2020 года принадлежали Российской Федерации. Их первичная публичная продажа состоялась 7 октября 2020 года. В настоящее время предприятие входит в состав одноименной группы компаний, которая специализируется на перевозке энергоносителей разного класса. Ее представительства и дочерние предприятия есть в Москве, Новороссийске, Владивостоке, Мурманске, Южно-Сахалинске и ряде зарубежных городов: Лимассол, Лондон, Мадрид, Дубай, Сингапур, Одесса. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге.
Ключевые направления деятельности
ПАО «Совкомфлот» признан крупнейшим оператором флота ледового класса. В общей сложности в распоряжении предприятия есть 142 судна средним возрастом 12 лет. Из них 80 судов предназначены для эксплуатации в сложном климате.
Акционерное общество принимает активное участие в обслуживании масштабных индустриальных проектов. К числу таковых относятся «Арктик СПГ 2», «Новый Порт», «Сахалин-1» и «Сахалин-2», «Ямал СПГ» и ряд других.
Замечено, что акционерное общество также занимается благотворительностью, ведет спонсорскую деятельность в РФ и ряде зарубежных стран. ПАО «Совкомфлот» оказывает поддержку развития парусных и водных видов спорта в России, помогает в реставрации монастыря на острове Валаам и лондонского крейсера-музея «Белфаст», спонсирует соревнования по плаванию им. В. Сальникова, в которых принимают участие спортсмены из разных стран, а также принимает активное участие в деятельности музея первого атомного ледокола «Ленин» (Мурманск).
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы63 325 048 тыс. руб.
- Оборотные активы5 954 065 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы68 474 072 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства219 939 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства585 102 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту31.12.2020
Среднеотраслевой31.12.2020
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Дедвейт танкеров2020 г.
Количество танкеров2020 г.
Внутренние документы
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ"
- Сокращенное наименованиеПАО "СОВКОМФЛОТ"
- РуководительТОНКОВИДОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльТранспорт
- Вид деятельностиДеятельность холдинговых компаний
- ОГРН1027739028712
- ИНН7702060116
- Юридический адрес:191186, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. РЕКИ МОЙКИ, Д.3, ЛИТЕР. А
- Телефон+74956604000
- E-mailinfo@scf-group.ru
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