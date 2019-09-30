ПАО «ТГК-1» занимается производством тепло- и электрэнергии с целью снабжения предприятий, инфраструктурных объектов и жилого фонда Северо-Западного региона. Компания представлена 53 электростанциями, 19 из которых расположено за Полярным кругом. 40% установленной мощности достигается за счет работы ГЭС.

Компания была зарегистрирована как «ТГК-1» в 2005 году после реформирования энергокомплекса РФ. Первые киловатты, выработанные входящим в состав ПАО предприятием, относятся к 1897 году.

Сфера деятельности

Сфера деятельности компании сводится к производству тепловой и электрической энергии, ее сбыту и ремонтным работам на ТЭЦ и ГЭС.

На рынке энергокомплекса Северно-Западного региона компания обеспечивает тепловой энергией Санкт-Петербург на 50%, Мурманск — на 75%, а Петрозаводск, Апатиты и Кировск — на 100%. Произведенная энергия поступает не только на внутренний оптовый рынок, но и частично поставляется в Финляндию и Норвегию.

ПАО «ТГК-1» совершает инвестиции в энергетику региона. Ключевая роль отводится защите окружающей среды, повышению энергоэффективности и безопасности инфраструктурных объектов.

Акции компании

Уставной капитал компании составляет 38,5 млрд рублей. Он разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимость 0,01 рубль.

Акции компании допущены к торгам на Московской бирже под тикером «TGKA». Крупнейшими акционерами теплогенерирующей компании являются ООО «Газпром энергохолдинг» (порядка 52%) и Fortum Power and Heat Oy (порядка 30%).