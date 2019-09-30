ПАО "ТГК-1"
- Кол-во АОИ:3854341416571 шт.
- Номинал:0.01 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-1.59%0.009546 ₽
- За неделю, max:0.009972 ₽
- За неделю, min:0.00943 ₽
- Дивиденд:0.001070552 ₽
- Отсечка:05.07.2021
- Доходность:8.79%
- ООО «Газпром энергохолдинг»51.79%
- FORTUM POWER AND HEAT OY29.45%
- Прочие18.76%
Общая информация
ПАО «ТГК-1» занимается производством тепло- и электрэнергии с целью снабжения предприятий, инфраструктурных объектов и жилого фонда Северо-Западного региона. Компания представлена 53 электростанциями, 19 из которых расположено за Полярным кругом. 40% установленной мощности достигается за счет работы ГЭС.
Компания была зарегистрирована как «ТГК-1» в 2005 году после реформирования энергокомплекса РФ. Первые киловатты, выработанные входящим в состав ПАО предприятием, относятся к 1897 году.
Сфера деятельности
Сфера деятельности компании сводится к производству тепловой и электрической энергии, ее сбыту и ремонтным работам на ТЭЦ и ГЭС.
На рынке энергокомплекса Северно-Западного региона компания обеспечивает тепловой энергией Санкт-Петербург на 50%, Мурманск — на 75%, а Петрозаводск, Апатиты и Кировск — на 100%. Произведенная энергия поступает не только на внутренний оптовый рынок, но и частично поставляется в Финляндию и Норвегию.
ПАО «ТГК-1» совершает инвестиции в энергетику региона. Ключевая роль отводится защите окружающей среды, повышению энергоэффективности и безопасности инфраструктурных объектов.
Акции компании
Уставной капитал компании составляет 38,5 млрд рублей. Он разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимость 0,01 рубль.
Акции компании допущены к торгам на Московской бирже под тикером «TGKA». Крупнейшими акционерами теплогенерирующей компании являются ООО «Газпром энергохолдинг» (порядка 52%) и Fortum Power and Heat Oy (порядка 30%).
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы158 923 000 тыс. руб.
- Оборотные активы23 325 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы145 038 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства18 151 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства19 059 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Производственные мощности2021 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
- Сокращенное наименованиеПАО "ТГК-1"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: генерация
- Вид деятельностиПроизводство электроэнергии
- ОГРН1057810153400
- ИНН7841312071
- Юридический адрес:197198, Россия, г. Петрозаводск, ул. Добролюбова, д. 16, корпус 2а
- Телефон+78126883606
- E-mailoffice@tgc1.ru
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