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ПАО "ТГК-1"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:3854341416571 шт.
  • Номинал:0.01 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.59%0.009546 ₽
  • За неделю, max:0.009972 ₽
  • За неделю, min:0.00943 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.001070552 ₽
  • Отсечка:05.07.2021
  • Доходность:8.79%
дивидендная история
100%
Капитализация36 794 млн. руб.
  • ООО «Газпром энергохолдинг»51.79%
  • FORTUM POWER AND HEAT OY29.45%
  • Прочие18.76%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «ТГК-1» занимается производством тепло- и электрэнергии с целью снабжения предприятий, инфраструктурных объектов и жилого фонда Северо-Западного региона. Компания представлена 53 электростанциями, 19 из которых расположено за Полярным кругом. 40% установленной мощности достигается за счет работы ГЭС.

Компания была зарегистрирована как «ТГК-1» в 2005 году после реформирования энергокомплекса РФ. Первые киловатты, выработанные входящим в состав ПАО предприятием, относятся к 1897 году.

Сфера деятельности

Сфера деятельности компании сводится к производству тепловой и электрической энергии, ее сбыту и ремонтным работам на ТЭЦ и ГЭС.

На рынке энергокомплекса Северно-Западного региона компания обеспечивает тепловой энергией Санкт-Петербург на 50%, Мурманск — на 75%, а Петрозаводск, Апатиты и Кировск — на 100%. Произведенная энергия поступает не только на внутренний оптовый рынок, но и частично поставляется в Финляндию и Норвегию.

ПАО «ТГК-1» совершает инвестиции в энергетику региона. Ключевая роль отводится защите окружающей среды, повышению энергоэффективности и безопасности инфраструктурных объектов.

Акции компании

Уставной капитал компании составляет 38,5 млрд рублей. Он разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимость 0,01 рубль.

Акции компании допущены к торгам на Московской бирже под тикером «TGKA». Крупнейшими акционерами теплогенерирующей компании являются ООО «Газпром энергохолдинг» (порядка 52%) и Fortum Power and Heat Oy (порядка 30%).

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
182 248 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы158 923 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы23 325 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы145 038 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства18 151 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства19 059 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0.09Долг/EBITDA
1.72EV/EBITDA
0.95EV/OCF
0.4EV/S
0.26P/BV
4.16P/E
3.73P/FCF
-2.72P/NCAV
-1.82P/NNWC
0.38P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.27Долг/EBITDA
3EV/EBITDA
3.57EV/OCF
0.73EV/S
0.54P/BV
5.71P/E
8.33P/FCF
-16.41P/NCAV
-7.17P/NNWC
0.66P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.39Коэффицент абсолютной ликвидности
0.8Коэффициент автономии
11.4Рентабельность общая, %
-0.1Коэффициент маневренности собственного капитала
0.7Оборачиваемость собственного капитала
-0.6Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
4.65Оборачиваемость оборотных активов
1.22Коэффицент текущей ликвидности
0.11Коэффициент привлечения заемного капитала
15.33Коэффицент покрытия процентов
24.22Оборачиваемость запасов
-3.29Коэффициент обеспеченности запасов
0.9Коэффициент покрытия инвестиций
11.06Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.1Индекс постоянного актива
9.18Маржа прибыли, %
0.13Коэффициент мобильности имущества
0.96Коэффицент срочной ликвидности
9.41Оборачиваемость дебиторской задолженности
42.67Рентабельность оборотных активов, %
5.78Рентабельность внеоборотных активов, %
5.63Рентабельность производственных фондов, %
24.29Рентабельность задействованного капитала, %
6.44Рентабельность собственного капитала, %
11.89Рентабельность продаж, %
0.51Коэффициент краткосрочной задолженности
0.32Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные мощности

2021 г.
6 900МВтУстановленная электрическая мощность
13 520Гкал/чУстановленная тепловая мощность
30 137млн кВт*чВыработка э/э
26 145тыс. ГкалОтпуск тепла
209.39г/кВт*чУРУТ на отпуск э/э
169.15кг/ГкалУРУТ на отпуск т/э
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
  • Сокращенное наименованиеПАО "ТГК-1"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: генерация
  • Вид деятельностиПроизводство электроэнергии
Юридическая информация
  • ОГРН1057810153400
  • ИНН7841312071
  • Юридический адрес:197198, Россия, г. Петрозаводск, ул. Добролюбова, д. 16, корпус 2а
Контактная информация
  • Телефон+78126883606
  • E-mailoffice@tgc1.ru
  • Сайтссылка