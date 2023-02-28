«Зеленая» энергия помогла избежать кризиса в Европе

Непростые условия в энергетическом секторе

Сокращение поставок российского газа весной 2022 года показало высокую зависимость Европы от импорта ископаемого топлива. Но рост использования возобновляемых источников энергии помог избежать более серьезного газового энергетического кризиса в Европе.

В течение года Европа столкнулась с огромным давлением, требующим снизить риски энергетической безопасности и защитить себя от резкого роста цен на импорт углеродного топлива.

Стоимость электроэнергии в € за МВт·ч на бирже Nord Pool

Цены на газ взлетели до беспрецедентно высокого уровня €313 за МВт·ч, поскольку Россия сократила экспорт по трубопроводам в ЕС. Это привело к тому, что стоимость производства электроэнергии из газа превысила €650 евро за МВт·ч. В условиях недостатка выработки электроэнергии на газовых электростанциях пришлось возвращаться к производству электроэнергии путем сжигания угля. Резкое повышение спроса на уголь привело к такому же резкому росту цен, что отразилось на росте цен на электроэнергию, а также вызвало эскалацию инфляции и кризис стоимости жизни по всей Европе.

Помимо снижения выработки на газовых электростанциях произошло и снижение выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях в связи с аномальной жарой летом, которая привела к засухе.

«Зеленая» энергия приходит на помощь

Европейские правительства уделяют серьезное внимание экологической повестке и делают большую ставку на производство электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии. Прогнозируется, что к 2035 году около 70-80% электроэнергии будет произведено на ветряных и солнечных электростанциях, о чем более подробно рассказано в статье Развитие «зеленой» энергетики в Европе.

Благодаря росту установленной мощности и благоприятным погодным условиям, ветряные и солнечные электростанции произвели рекордный объем электроэнергии в ЕС. В прошлом году их совокупная выработка увеличилась на 10% (+50ТВт·ч) и составила 546 ТВт·ч. В итоге доля во всей выработке электроэнергии составила 23% и превысила выработка на газовых электростанциях, которая составила 19%.

Рекордная выработка энергии ветром и солнцем помогла ЕС выдержать сложные условия в энергетическом секторе и покрыть образовавшийся дефицит электроэнергии. Также развитие ветроэнергетики и солнечной энергетики позволило сэкономить на закупках газа около €12 млрд евро в 2022 году.

Европа поняла, что зависимость от импорта российского газа представляет угрозу для национальной безопасности и доступности электроэнергии. Поэтому было принято решение ускорить переход на производство чистой электроэнергии, что также соответствует целям в области изменения климата и улучшения экологии за счет снижения выбросов CO2 при сжигании углеродного топлива.

Большинство европейских стран увеличили свои амбиции в области ВИЭ в ответ на энергетический кризис, объявив о более высоких целевых показателях, более коротких сроках реализации проектов и политике поддержки.

Бенефициары роста ВИЭ на российском рынке акций

Успешность эксперимента по полному «озеленению» производства электроэнергии в Европе будет показателем и для других стран. В результате к производству чистой энергии перейдут и все остальные страны, включая Россию. Когда процесс перехода на ВИЭ пойдет полным ходом в России, то выиграют компании, которые раньше начнут двигаться по такому курсу.

В России с октября 2021 года действует утвержденная Правительство РФ Стратегия социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В рамках данной стратегии предполагается достижение нулевых выбросов углекислого газа при производстве электроэнергии к 2060 году за счет финансирования проектов «зеленой» энергетики, роста ВИЭ, сокращения угольной генерации и модернизации газовой.

В 2022 году Россия столкнулась с многочисленными санкциями и инвестиционными ограничениями, был закрыт доступ к низкоуглеродным технологиям, что затрудняет реализацию стратегии. Поэтому Минэкономразвития пересматривает план. По данным центра устойчивого развития Института ВЭБа в условиях санкций России для декарбонизации дополнительно потребуется около 47 трлн руб.

Власти надеются заменить западные инвестиции на средства российских инвесторов и инвесторов из «дружественных» стран, рассчитывая на китайских и арабских инвесторов.

Рассмотрим структуру установленных производственных мощностей ключевых генерирующих компаний в России, акции которых торгуются на Московской бирже.

Выделяются 3 компании, которые имеют наибольший объем установленной «зеленой» мощности. Если вы хотите сделать ставку на рост ВИЭ на российском рынке, то вам стоит присмотреться к следующим компаниям.

«РусГидро» (HYDR)

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Благодаря гидроэлектростанциям «РусГидро» имеет наибольший процент «зеленой» мощности. Помимо ГЭС у компании есть и ветряные электростанции и солнечные электростанции, размещенные в Якутии, а также геотермальные электростанции на Камчатке. ESG-профиль компании портит угольная генерация на Дальнем Востоке, но есть планы по их постепенной замене на более экологичный способ производства электроэнергии.

ТГК-1 (TGKA)

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Более 40% установленной мощности ТГК-1 составляют ГЭС. Компания намеревается активно развивать направление ВИЭ. В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию малую ГЭС на реке Паз в Мурманской обл. мощностью 16,5 МВт в рамках программы ДПМ ВИЭ. Также проводятся подготовительные мероприятия и ветроизмерения на предмет целесообразности строительство ВЭС на Северо-Западе.

У компании есть и неэкологичные производственные активы в виде угольной Апатитской ТЭЦ (230 МВт) и Мурманской ТЭЦ (12 МВт), которая работает на мазуте.

«ЭЛ5-Энерго» (ранее «Энел Россия») (ENRU)

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Когда во главе была итальянская компания Enel, то они делали самую большую ставку на развитие ВИЭ и активно развивали данное направление. В мае 2021 года была запущена Азовская ВЭС в Ростовской обл. мощностью 90 МВт, а в конце 2022 года была введена в эксплуатацию Кольская ВЭС в Мурманской обл. мощностью 201 МВт

В 2024 году планировался запуск Родниковской ВЭС мощностью 71 МВт в Ставропольском крае, но от реализации данного проекта решили отказаться.

После покупки компании «Лукойлом» пока не понятно будут ли новые владельцы придерживаться зеленого курса ранее заявленного компанией.

На данный момент данные 3 генерирующих компании на российском рынке имеют перспективу роста в случае развития «зеленой» энергетики и увеличения государственного финансирования ВИЭ.