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ПАО "ЮНИПРО"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:63048706145 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.38%2.354 ₽
  • За неделю, max:2.438 ₽
  • За неделю, min:2.349 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.1903290445 ₽
  • Отсечка:17.12.2021
  • Доходность:6.95%
дивидендная история
100%
Капитализация173 321 млн. руб.
  • Юнипер СЕ83.73%
  • Прочие16.27%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

Компания «Юнипро» является крупнейшим в России генератором тепловой энергии. В состав ПАО входят тепловые электростанции, мощность которых достигает 11 245,1 МВт. Благодаря привлечению капитала инвесторов в период с 2010 года и по сегодняшний день были модернизированы и расширены энергостанции (введены парогазовые и пылеугольные энергоблоки, увеличивающие производственную мощность компании).

Деятельность компании направлена на выработку и передачу электроэнергии потребителям. Более 65% объема производства достигается за счет работы Сургутской ГРЭС-2.

Краткий экскурс в историю

В 2015 году на базе 5 электростанций (Сургутской, Смоленской, Яйвинской, Шатурской и Березовской) было создано общество «ОГК-4» (позже переименовано в «Э.ОН Россия»). В 2016 из концерна E.ON была выделена международная компания Uniper — крупнейший поставщик электрической энергии в России и за рубеж. В ее состав как раз и вошла группа «Э.ОН Россия», переименованная в ПАО «Юнипро».

Акции компании

83% акций компании принадлежит юридическому лицу Юнипер СЕ.

Уставной капитал ПАО составляет 25,219 млрд рублей. Он разделен на равное число обыкновенных акций номинальной стоимостью в 0,4 рубля. Держателям ценных бумаг компания регулярно выплачивает дивиденды. Обращение акций совершается на Московской фондовой бирже под тикером «UPRO» (ценные бумаги включены в листинг 1 уровня).

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
140 637 123тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы126 439 899 тыс. руб.
  • Оборотные активы14 197 224 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы124 890 026 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства8 001 473 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства7 745 624 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
-0.1Долг/EBITDA
5.12EV/EBITDA
6.76EV/OCF
1.77EV/S
1.22P/BV
9.44P/E
12.37P/FCF
-98.36P/NCAV
-24.36P/NNWC
1.81P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.27Долг/EBITDA
3EV/EBITDA
3.57EV/OCF
0.73EV/S
0.54P/BV
5.71P/E
8.33P/FCF
-16.41P/NCAV
-7.17P/NNWC
0.66P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.47Коэффицент абсолютной ликвидности
0.89Коэффициент автономии
23.68Рентабельность общая, %
-0.01Коэффициент маневренности собственного капитала
0.68Оборачиваемость собственного капитала
-0.11Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
5.89Оборачиваемость оборотных активов
1.83Коэффицент текущей ликвидности
0.06Коэффициент привлечения заемного капитала
692.2Коэффицент покрытия процентов
25.6Оборачиваемость запасов
-0.52Коэффициент обеспеченности запасов
0.94Коэффициент покрытия инвестиций
15.93Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.01Индекс постоянного актива
19.17Маржа прибыли, %
0.1Коэффициент мобильности имущества
1.25Коэффицент срочной ликвидности
14.35Оборачиваемость дебиторской задолженности
113Рентабельность оборотных активов, %
12.99Рентабельность внеоборотных активов, %
12.65Рентабельность производственных фондов, %
113.91Рентабельность задействованного капитала, %
12.98Рентабельность собственного капитала, %
23.45Рентабельность продаж, %
0.49Коэффициент краткосрочной задолженности
0.26Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные мощности

2021 г.
11 245МВтУстановленная электрическая мощность
2 212Гкал/чУстановленная тепловая мощность
45 234млн кВт*чВыработка э/э
2 101тыс. ГкалВыработка тепла
325.7г/кВт*чУРУТ на отпуск э/э
175.5кг/ГкалУРУТ на отпуск т/э
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИПРО"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ЮНИПРО"
  • РуководительШИРОКОВ МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: генерация
  • Вид деятельностиРемонт электронного и оптического оборудования
Юридическая информация
  • ОГРН1058602056985
  • ИНН8602067092
  • Юридический адрес:628406, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. СУРГУТ, УЛ. ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ, Д. 23, СООР. 34
Контактная информация
  • Телефон+74955453838
  • E-mailinfo@unipro.energy
  • Сайтссылка