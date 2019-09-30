Компания «Юнипро» является крупнейшим в России генератором тепловой энергии. В состав ПАО входят тепловые электростанции, мощность которых достигает 11 245,1 МВт. Благодаря привлечению капитала инвесторов в период с 2010 года и по сегодняшний день были модернизированы и расширены энергостанции (введены парогазовые и пылеугольные энергоблоки, увеличивающие производственную мощность компании).

Деятельность компании направлена на выработку и передачу электроэнергии потребителям. Более 65% объема производства достигается за счет работы Сургутской ГРЭС-2.

Краткий экскурс в историю

В 2015 году на базе 5 электростанций (Сургутской, Смоленской, Яйвинской, Шатурской и Березовской) было создано общество «ОГК-4» (позже переименовано в «Э.ОН Россия»). В 2016 из концерна E.ON была выделена международная компания Uniper — крупнейший поставщик электрической энергии в России и за рубеж. В ее состав как раз и вошла группа «Э.ОН Россия», переименованная в ПАО «Юнипро».

Акции компании

83% акций компании принадлежит юридическому лицу Юнипер СЕ.

Уставной капитал ПАО составляет 25,219 млрд рублей. Он разделен на равное число обыкновенных акций номинальной стоимостью в 0,4 рубля. Держателям ценных бумаг компания регулярно выплачивает дивиденды. Обращение акций совершается на Московской фондовой бирже под тикером «UPRO» (ценные бумаги включены в листинг 1 уровня).