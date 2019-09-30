ПАО "ЮНИПРО"
- Кол-во АОИ:63048706145 шт.
- Номинал:-
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-0.38%2.354 ₽
- За неделю, max:2.438 ₽
- За неделю, min:2.349 ₽
- Дивиденд:0.1903290445 ₽
- Отсечка:17.12.2021
- Доходность:6.95%
- Юнипер СЕ83.73%
- Прочие16.27%
Общая информация
Компания «Юнипро» является крупнейшим в России генератором тепловой энергии. В состав ПАО входят тепловые электростанции, мощность которых достигает 11 245,1 МВт. Благодаря привлечению капитала инвесторов в период с 2010 года и по сегодняшний день были модернизированы и расширены энергостанции (введены парогазовые и пылеугольные энергоблоки, увеличивающие производственную мощность компании).
Деятельность компании направлена на выработку и передачу электроэнергии потребителям. Более 65% объема производства достигается за счет работы Сургутской ГРЭС-2.
Краткий экскурс в историю
В 2015 году на базе 5 электростанций (Сургутской, Смоленской, Яйвинской, Шатурской и Березовской) было создано общество «ОГК-4» (позже переименовано в «Э.ОН Россия»). В 2016 из концерна E.ON была выделена международная компания Uniper — крупнейший поставщик электрической энергии в России и за рубеж. В ее состав как раз и вошла группа «Э.ОН Россия», переименованная в ПАО «Юнипро».
Акции компании
83% акций компании принадлежит юридическому лицу Юнипер СЕ.
Уставной капитал ПАО составляет 25,219 млрд рублей. Он разделен на равное число обыкновенных акций номинальной стоимостью в 0,4 рубля. Держателям ценных бумаг компания регулярно выплачивает дивиденды. Обращение акций совершается на Московской фондовой бирже под тикером «UPRO» (ценные бумаги включены в листинг 1 уровня).
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы126 439 899 тыс. руб.
- Оборотные активы14 197 224 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы124 890 026 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства8 001 473 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства7 745 624 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Производственные мощности2021 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИПРО"
- Сокращенное наименованиеПАО "ЮНИПРО"
- РуководительШИРОКОВ МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: генерация
- Вид деятельностиРемонт электронного и оптического оборудования
- ОГРН1058602056985
- ИНН8602067092
- Юридический адрес:628406, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. СУРГУТ, УЛ. ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ, Д. 23, СООР. 34
- Телефон+74955453838
- E-mailinfo@unipro.energy
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