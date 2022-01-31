БАНК ВТБ (ПАО)
- Кол-во АОИ:12960541337338 шт.
- Номинал:0.01 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-1.54%0.039425 ₽
- За неделю, max:0.04338 ₽
- За неделю, min:0.038635 ₽
- Дивиденд:0.0013827 ₽
- Отсечка:22.06.2021
- Доходность:2.92%
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом60.93%
- Прочие39.07%
Общая информация
Банк ВТБ (ПАО) относится к числу универсальных кредитных организаций с государственным участием. Российской Федерации принадлежит более 60% акций.
Банк был основан в 1990 году при участии Госбанка и Министерства финансов РСФСР в форме акционерного общества закрытого типа. Смена формы на открытую произошла лишь 7 лет спустя, в 1997 году. Первоначальное название данной организации звучало как «Внешторгбанк». Задачей коммерческой структуры было содействие интеграции страны в мировое хозяйство и обслуживание операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью. В 1997 году почти все акции (96,8%) принадлежали ЦБ РФ. В последующим они были переданы Минимуществу России.
Текущее название Банк ВТБ получил в 2006 году. В настоящий момент входит в одноименную группу компаний, в составе которой более 20 крупных финансовых и кредитных учреждений. В 2016 был подписан договор с Почтой России о создании Почта Банка.
Основные направления деятельности
Являясь универсальным коммерческим банком, ВТБ предлагает широкий спектр услуг как для корпоративного, так и для частного сектора. Зарегистрирован в Санкт-Петербурге, головной офис находится в Москве. Сеть подразделений затрагивает практически все регионы Российской Федерации.
За время своего развития банк ВТБ активно участвовал в инвестиционной деятельности. В разные годы в разном объеме были приобретены акции следующих предприятий.
АКБ «Тульский Региональный банк».
ЗАО КБ Гута-банк.
ОАО «Промышленно-строительный банк»
Евробанк (Франция).
Moscow Narodny Bank Limited (Великобритания).
Ost-West Handelsbank AG (Германия).
Объединенный грузинский банк (Грузия).
Мрия (Украина).
Славнефтебанк (Беларусь).
АФ-Банк (Азербайджан).
ОАО ТрансКредитБанк.
Банк Москвы.
Сеть магазинов «Магнит».
Это далеко неполный список тех предприятий, акции которых приобретала коммерческая организация.
Коммерческая организация была названа специалистами журнала The Banker Банком года в России за 2018 год. До этого также неоднократно побеждала в различных рейтингах и премиях. По версии Financial Times предприятие входило в ТОП-500 компаний со всего мира в 2011 и 2012 году, а также в 2014 было включено в список 500 крупнейших банков в Европе. В настоящее время считается самым большим в РФ по величине уставного капитала и вторым по размеру активов.
Тикер акций компании на Московской бирже — «VTBR».
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Активы всего20 592 400 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы2 093 900 000 тыс. руб.
- Обязательства всего18 498 500 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Разбивка депозитов по валютам2020 г.
Разбивка кредитного портфеля по валютам2020 г.
Структура депозитов по секторам2020 г.
Структура кредитов и займов по отраслям2020 г.
Финансовая деятельность банка2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеБАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
- Сокращенное наименованиеБАНК ВТБ (ПАО)
- РуководительКОСТИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, Президент-председатель правления
- СтатусАктивен
- ОтрасльБанки и финансовые институты
- Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
- ОГРН1027739609391
- ИНН7702070139
- Юридический адрес:191144, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. ДЕГТЯРНЫЙ, Д.
- Телефон+78001002424
- E-mailinfo@vtb.ru
- Сайтссылка