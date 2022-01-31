Банк ВТБ (ПАО) относится к числу универсальных кредитных организаций с государственным участием. Российской Федерации принадлежит более 60% акций.

Банк был основан в 1990 году при участии Госбанка и Министерства финансов РСФСР в форме акционерного общества закрытого типа. Смена формы на открытую произошла лишь 7 лет спустя, в 1997 году. Первоначальное название данной организации звучало как «Внешторгбанк». Задачей коммерческой структуры было содействие интеграции страны в мировое хозяйство и обслуживание операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью. В 1997 году почти все акции (96,8%) принадлежали ЦБ РФ. В последующим они были переданы Минимуществу России.

Текущее название Банк ВТБ получил в 2006 году. В настоящий момент входит в одноименную группу компаний, в составе которой более 20 крупных финансовых и кредитных учреждений. В 2016 был подписан договор с Почтой России о создании Почта Банка.

Основные направления деятельности

Являясь универсальным коммерческим банком, ВТБ предлагает широкий спектр услуг как для корпоративного, так и для частного сектора. Зарегистрирован в Санкт-Петербурге, головной офис находится в Москве. Сеть подразделений затрагивает практически все регионы Российской Федерации.

За время своего развития банк ВТБ активно участвовал в инвестиционной деятельности. В разные годы в разном объеме были приобретены акции следующих предприятий.

АКБ «Тульский Региональный банк».

ЗАО КБ Гута-банк.

ОАО «Промышленно-строительный банк»

Евробанк (Франция).

Moscow Narodny Bank Limited (Великобритания).

Ost-West Handelsbank AG (Германия).

Объединенный грузинский банк (Грузия).

Мрия (Украина).

Славнефтебанк (Беларусь).

АФ-Банк (Азербайджан).

ОАО ТрансКредитБанк.

Банк Москвы.

Сеть магазинов «Магнит».

Это далеко неполный список тех предприятий, акции которых приобретала коммерческая организация.

Коммерческая организация была названа специалистами журнала The Banker Банком года в России за 2018 год. До этого также неоднократно побеждала в различных рейтингах и премиях. По версии Financial Times предприятие входило в ТОП-500 компаний со всего мира в 2011 и 2012 году, а также в 2014 было включено в список 500 крупнейших банков в Европе. В настоящее время считается самым большим в РФ по величине уставного капитала и вторым по размеру активов.

Тикер акций компании на Московской бирже — «VTBR».