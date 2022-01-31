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БАНК ВТБ (ПАО)

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:12960541337338 шт.
  • Номинал:0.01 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.54%0.039425 ₽
  • За неделю, max:0.04338 ₽
  • За неделю, min:0.038635 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.0013827 ₽
  • Отсечка:22.06.2021
  • Доходность:2.92%
дивидендная история
100%
Капитализация510 969 млн. руб.
  • Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом60.93%
  • Прочие39.07%
Источник: МСФО 2 квартал 2021 г..подробнее

Общая информация

Банк ВТБ (ПАО) относится к числу универсальных кредитных организаций с государственным участием. Российской Федерации принадлежит более 60% акций.  

Банк был основан в 1990 году при участии Госбанка и Министерства финансов РСФСР в форме акционерного общества закрытого типа. Смена формы на открытую произошла лишь 7 лет спустя, в 1997 году. Первоначальное название данной организации звучало как «Внешторгбанк». Задачей коммерческой структуры было содействие интеграции страны в мировое хозяйство и обслуживание операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью. В 1997 году почти все акции (96,8%) принадлежали ЦБ РФ. В последующим они были переданы Минимуществу России.  

Текущее название Банк ВТБ получил в 2006 году. В настоящий момент входит в одноименную группу компаний, в составе которой более 20 крупных финансовых и кредитных учреждений. В 2016 был подписан договор с Почтой России о создании Почта Банка. 

Основные направления деятельности

Являясь универсальным коммерческим банком, ВТБ предлагает широкий спектр услуг как для корпоративного, так и для частного сектора. Зарегистрирован в Санкт-Петербурге, головной офис находится в Москве. Сеть подразделений затрагивает практически все регионы Российской Федерации.

За время своего развития банк ВТБ активно участвовал в инвестиционной деятельности. В разные годы в разном объеме были приобретены акции следующих предприятий.  

  • АКБ «Тульский Региональный банк».

  • ЗАО КБ Гута-банк.

  • ОАО «Промышленно-строительный банк» 

  • Евробанк (Франция).

  • Moscow Narodny Bank Limited (Великобритания). 

  • Ost-West Handelsbank AG (Германия). 

  • Объединенный грузинский банк (Грузия). 

  • Мрия (Украина). 

  • Славнефтебанк (Беларусь). 

  • АФ-Банк (Азербайджан). 

  • ОАО ТрансКредитБанк.

  • Банк Москвы.

  • Сеть магазинов «Магнит». 

Это далеко неполный список тех предприятий, акции которых приобретала коммерческая организация. 

Коммерческая организация была названа специалистами журнала The Banker Банком года в России за 2018 год.  До этого также неоднократно побеждала в различных рейтингах и премиях. По версии Financial Times предприятие входило в ТОП-500 компаний со всего мира в 2011 и 2012 году, а также в 2014 было включено в список 500 крупнейших банков в Европе. В настоящее время считается самым большим в РФ по величине уставного капитала и вторым по размеру активов. 

Тикер акций компании на Московской бирже — «VTBR».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
20 592 400 000тыс. руб.

Активы

  • Активы всего20 592 400 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы2 093 900 000 тыс. руб.
  • Обязательства всего18 498 500 000 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0.27P/BV
2.27P/E
1.04P/Net operational profit
0.4P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
1.66P/BV
6.47P/E
4.08P/Net operational profit
1.63P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
2 093 900 000Собственный капитал
0.1Достаточность капитала
-17 800 000Комиссионные расходы
6Чистые комиссионые доходы/Чистые процентные доходы, %
57 200 000Комиссионные доходы
3Стоимость пассивов, %
18 237 800 000Процентные активы
-521 800 000Процентные расходы
1 141 700 000Процентные доходы
17 303 100 000Процентные пассивы
39 400 000Чистые коммссионные доходы
619 900 000Чистые процентные доходы
3Чистая процентная маржа, %
3Чистый спред, %
245 800 000Чистая прибыль
1ROA, %
12ROE, %
6Доходность активов, %
20 592 400 000Активы всего

Показатели деятельности

Разбивка депозитов по валютам

2020 г.
91.668%В рублях
8.332%В иностранной валюте

Разбивка кредитного портфеля по валютам

2020 г.
79.399%В рублях
20.601%В иностранной валюте

Структура депозитов по секторам

2020 г.
1 172.8млрд руб.Государство
5 916.8млрд руб.Юридические лица
5 728.9млрд руб.Физические лица
12 818.5млрд руб.Итого

Структура кредитов и займов по отраслям

2020 г.
29.3%Физ. лица
3.6%Государство
3.7%Пищевая и сельскохозяйственная промышленность
1.7%Угольная промышленность
2.4%Химия
3.9%Телекоммуникации
1.9%Прочее
8.5%Металлургия
11.9%Строительство
3.5%Финансы
4.4%Промышленность
5%Торговля
6.7%Транспорт
10.7%Нефтегазовая промышленность
2.8%Энергетика

Финансовая деятельность банка

2020 г.
17 164 335 131тыс. руб.Активы нетто
1 680 426 760тыс. руб.Собственный капитал
10 946 586 426тыс. руб.Кредитный портфель
330 368 338тыс. руб.Просроченная задолженность в кредитном портфеле
4 640 929 571тыс. руб.Вклады физических лиц
2 116 640 576тыс. руб.Вложения в ценные бумаги
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Условия размещения ценных бумаг от 08.02.2022
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеБАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
  • Сокращенное наименованиеБАНК ВТБ (ПАО)
  • РуководительКОСТИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, Президент-председатель правления
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльБанки и финансовые институты
  • Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
Юридическая информация
  • ОГРН1027739609391
  • ИНН7702070139
  • Юридический адрес:191144, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. ДЕГТЯРНЫЙ, Д.
Контактная информация
  • Телефон+78001002424
  • E-mailinfo@vtb.ru
  • Сайтссылка