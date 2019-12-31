ПАО "КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:599737 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+4.34%7690 ₽
- За неделю, max:8500 ₽
- За неделю, min:7290 ₽
Нет данных
- ПАО «Мечел»84.1%
- Прочие15.9%
Общая информация
ПАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» — крупнейшее предприятие цветной металлургии, входящее в группу «Мечел». Добыча никелевой руды совершалась на Сахаринском и Буруктальском рудниках (Оренбургская область). В мировом объеме производства никеля на долю компании приходился 1%. В 2012 году производство никеля в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой приостановлено на неопределенный срок. На сегодня предприятие предоставляет ряд услуг, а также функционирует в качестве кредитора компаний Группы «Мечел».
Краткий экскурс в историю
Решение о строительстве никелевого завода в Орске было принято в 1935 году, а уже в 1938 году комбинат выдал первый штейн. В период войны предприятие было главным поставщиком никеля и кобальта для потребностей Армии.
В 2007 году комбинатом произведено рекордное количество никеля — 17 тыс. тонн. Позже производство никеля сокращено и приостановлено в связи с падением цен на цветной металл.
Сфера деятельности
Деятельность комбината сводится к:
добыче никелевых руд;
производству никеля, кобальта, никелевых солей;
внешнеэкономической деятельности.
После консервации основного производства завод предоставляет услуги по передвижению вагонов на собственных ж/д путях, сдает в аренду имущество и продает никельсодержащее сырье.
Акции компании
Уставной капитал ПАО «Комбинат Южуралникель» в размере 599,737 тыс. рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 1 рубль каждая. По состоянию на 2010 год 84% акций компании принадлежит холдингу «Мечел». Ценные бумаги торгуются на Московской бирже под тикером «UNKL».
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы8 162 894 тыс. руб.
- Оборотные активы19 093 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы6 907 450 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства1 175 834 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства98 703 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2020
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ"
- Сокращенное наименованиеПАО "КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ"
- РуководительЗарков Александр Валентинович, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЦветная металлургия
- Вид деятельностиПроизводство прочих цветных металлов
- ОГРН1025601931410
- ИНН5613000143
- Юридический адрес:462402, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРСК, УЛ. ПРИЗАВОДСКАЯ, Д. 1
- Телефон+73537371130
- E-mailpriemn@unickel.ru
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