ПАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» — крупнейшее предприятие цветной металлургии, входящее в группу «Мечел». Добыча никелевой руды совершалась на Сахаринском и Буруктальском рудниках (Оренбургская область). В мировом объеме производства никеля на долю компании приходился 1%. В 2012 году производство никеля в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой приостановлено на неопределенный срок. На сегодня предприятие предоставляет ряд услуг, а также функционирует в качестве кредитора компаний Группы «Мечел».

Краткий экскурс в историю

Решение о строительстве никелевого завода в Орске было принято в 1935 году, а уже в 1938 году комбинат выдал первый штейн. В период войны предприятие было главным поставщиком никеля и кобальта для потребностей Армии.

В 2007 году комбинатом произведено рекордное количество никеля — 17 тыс. тонн. Позже производство никеля сокращено и приостановлено в связи с падением цен на цветной металл.

Сфера деятельности

Деятельность комбината сводится к:

добыче никелевых руд;

производству никеля, кобальта, никелевых солей;

внешнеэкономической деятельности.

После консервации основного производства завод предоставляет услуги по передвижению вагонов на собственных ж/д путях, сдает в аренду имущество и продает никельсодержащее сырье.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Комбинат Южуралникель» в размере 599,737 тыс. рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 1 рубль каждая. По состоянию на 2010 год 84% акций компании принадлежит холдингу «Мечел». Ценные бумаги торгуются на Московской бирже под тикером «UNKL».