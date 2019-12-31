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ПАО "КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:599737 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+4.34%7690 ₽
  • За неделю, max:8500 ₽
  • За неделю, min:7290 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация4 612 млн. руб.
  • ПАО «Мечел»84.1%
  • Прочие15.9%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» — крупнейшее предприятие цветной металлургии, входящее в группу «Мечел». Добыча никелевой руды совершалась на Сахаринском и Буруктальском рудниках (Оренбургская область). В мировом объеме производства никеля на долю компании приходился 1%. В 2012 году производство никеля в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой приостановлено на неопределенный срок. На сегодня предприятие предоставляет ряд услуг, а также функционирует в качестве кредитора компаний Группы «Мечел».

Краткий экскурс в историю

Решение о строительстве никелевого завода в Орске было принято в 1935 году, а уже в 1938 году комбинат выдал первый штейн. В период войны предприятие было главным поставщиком никеля и кобальта для потребностей Армии.

В 2007 году комбинатом произведено рекордное количество никеля — 17 тыс. тонн. Позже производство никеля сокращено и приостановлено в связи с падением цен на цветной металл.

Сфера деятельности

Деятельность комбината сводится к:

  •  добыче никелевых руд;

  •  производству никеля, кобальта, никелевых солей;

  •  внешнеэкономической деятельности.

После консервации основного производства завод предоставляет услуги по передвижению вагонов на собственных ж/д путях, сдает в аренду имущество и продает никельсодержащее сырье.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Комбинат Южуралникель» в размере 599,737 тыс. рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 1 рубль каждая. По состоянию на 2010 год 84% акций компании принадлежит холдингу «Мечел». Ценные бумаги торгуются на Московской бирже под тикером «UNKL».

События

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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
8 181 987тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы8 162 894 тыс. руб.
  • Оборотные активы19 093 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы6 907 450 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства1 175 834 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства98 703 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0Долг/EBITDA
-47.76EV/EBITDA
-23.93EV/OCF
38.92EV/S
0.62P/BV
124.59P/E
-23.89P/FCF
2.52P/NCAV
3.63P/NNWC
38.93P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
-0.81Долг/EBITDA
-20.59EV/EBITDA
-8.58EV/OCF
19.64EV/S
0.8P/BV
68.4P/E
-5.74P/FCF
3.01P/NCAV
8.58P/NNWC
19.69P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2020
0Коэффицент абсолютной ликвидности
0.91Коэффициент автономии
327.75Рентабельность общая, %
0.99Коэффициент маневренности собственного капитала
0.01Оборачиваемость собственного капитала
-17.15Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.09Оборачиваемость оборотных активов
83.97Коэффицент текущей ликвидности
0.08Коэффициент привлечения заемного капитала
3.84Оборачиваемость запасов
-29.04Коэффициент обеспеченности запасов
0.99Коэффициент покрытия инвестиций
2.2Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.1Индекс постоянного актива
253.07Маржа прибыли, %
0.01Коэффициент мобильности имущества
0.38Коэффицент срочной ликвидности
0.09Оборачиваемость дебиторской задолженности
2.85Рентабельность оборотных активов, %
3.29Рентабельность внеоборотных активов, %
-2.11Рентабельность производственных фондов, %
2.85Рентабельность задействованного капитала, %
3.14Рентабельность собственного капитала, %
44.71Рентабельность продаж, %
0.01Коэффициент краткосрочной задолженности
0Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ"
  • РуководительЗарков Александр Валентинович, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЦветная металлургия
  • Вид деятельностиПроизводство прочих цветных металлов
Юридическая информация
  • ОГРН1025601931410
  • ИНН5613000143
  • Юридический адрес:462402, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРСК, УЛ. ПРИЗАВОДСКАЯ, Д. 1
Контактная информация
  • Телефон+73537371130
  • E-mailpriemn@unickel.ru
  • Сайтссылка