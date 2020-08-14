ОГК-2: фундаментальная оценка акций

ПАО «ОГК-2» — теплоэнергетическая компания России. Основными видами деятельности «Второй генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» являются производство и продажа электрической и тепловой энергии.

У компании 12 электростанций по всей России общей установленной электрической мощностью 16 497 МВт и тепловой мощностью 2 787,7 Гкал/ч.

Электростанция Регион Установленная мощность, МВт Установленная тепловая мощность, Гкал/ч Сургутская ГРЭС-1 Тюменская область 3 333 903 Рязанская ГРЭС Рязанская область 3 024 212,5 Киришская ГРЭС Ленинградская область 2 555 1 070 Ставропольская ГРЭС Ставропольский край 2 423 145 Новочеркасская ГРЭС Ростовская область 2 258 60 Троицкая ГРЭС Челябинская область 836 210 Серовская ГРЭС Свердловская область 451 - Череповецкая ГРЭС Вологодская область 450 - Псковская ГРЭС Псковская область 440 116,8 Адлерская ТЭС Краснодарский край 367 70,4 Грозненская ТЭС Чеченская Республика 360 - Свободненская ТЭС Амурская область 160 434 Гкал/ч

География расположения электростанций представлена на картинке:

Источник: https://www.ogk2.ru/rus/branch/

20 апреля 2021 года была введена в эксплуатацию Свободненская ТЭС электрической мощностью 160 МВт и тепловой мощностью 434 Гкал/ч.

Структура акционерного капитала

Основным владельцем ПАО «ОГК-2» является компания «Газпром энергохолдинг», которая полностью принадлежит ПАО «Газпром». Через дочернюю компанию ПАО «Центрэнергохолдинг», которая владеет 73,42% акций ОГК-2 и непосредственном прямом участии в размере 7,54%, «Газпром энергохолдинг» владеет долей в размере 80,96%.

В структуру «Газпром энергохолдинг» также входят такие энергетические компании как ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1» и ПАО «МОЭК».

Производственные показатели

Выработка электроэнергии

Производство электроэнергии имеет тенденцию к снижению. Основной причиной является стратегия компании по снижению выработки неэффективным оборудованием.

В 2021 году повышенный спрос на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности) привел к росту производства электроэнергии на 10,5%.

Полезный отпуск теплоэнергии

На падение производства электроэнергии и тепла в 2020 году оказала влияние продажа Красноярской ГРЭС с установленной электрической мощностью 1260 МВт и тепловой — 976 Гкал/ч. Доля Красноярской ГРЭС в общей выработке электроэнергии в 2019 году составляла 7%, а в тепловой — 15%. Стоимость сделки составила 10 млрд рублей.

Падения отпуска тепла на 9,39% в 2021 году, который вызвала более высокая температура в отопительный сезон в регионах деятельности компании.

Финансовые показатели

Рассмотрим динамику финансовых показателей компании:

Динамика выручки в млн руб.

Динамика выручки в условиях падения производственных показателей во многом обусловлена ростом цен на электроэнергию, тпеловую энергию и мощность.

В 2021 году за счет роста цен выручка увеличилась на 17,31% до 141,57 млрд руб.

Структура выручки

В структуре выручки видно все большее преобладание доли от продажи мощности, благодаря вводу новых объектов по инвестиционной программе ДПМ (договоров предоставления мощности) и росту цен.

В 2021 году 50% выручки приходится на продажи электроэнергии. 45% составляют доходы от продажи мощности и всего 3,3% — доходы от продажи тепла.

В дальнейшем сохраняются перспективы роста продажи мощности за счет ввода новых объектов ДПМ и модернизации старого оборудования. При выборе оборудования отдается приоритет высокоэффективным технологиям парогазового цикла и современным технологиями сжигания угля. До 2026 года планируется модернизация генерирующих мощностей на Киришской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-1.

Динамика чистой прибыли в млн руб.

Несмотря на рост выручки и операционных показателей компании, в 2021 году чистая прибыль сократилась на 66,57%, до 4,44 млрд руб. Основной вклад в столь существенное падение чистой прибыли внесло признание убытка от обесценения основных средств в размере 18,7 млрд руб.

Долговая нагрузка

ОГК-2 не испытывает проблем с долговой нагрузкой. Показатель Чистый долг/EBITDA составляет 0,92 и имеет тенденцию к снижению, как за счет роста EBITDA, так и за счет постепенного снижения заемных средств.

Коэффициент левериджа, отношение обязательств к собственному капиталу, составляет 0,16. Это значит, что деятельность компании в большей степени финансируется за счет собственного капитала, а не заемных средств, и характеризует ОГК-2 как финансово устойчивую компанию.

Дивиденды

Дивидендный период Размер дивидендов на одну акцию, руб. Чистая прибыль, млн руб. Доля дивидендов в чистой прибыли, % 2021 г. 0.0966 4 435 240,44% 2020 г. 0.06 13 265 49,99% 2019 г. 0.0544 12 025 50.00% 2018 г. 0.0368 8 305 48.92% 2017 г. 0.0163 7 201 25.03% 2016 г. 0.0083 3 053 29.86%

ПАО «ОГК-2» стабильно платит дивиденды и декларировало намерение продолжить придерживаться дивидендных выплат в размере 50% чистой прибыли, согласно уровню установленных выплат материнской компании «Газпром энергохолдинг».

На данный момент дивидендная политика компаний, входящих в структуру «Газпром энергохолдинг», подразумевает выплату дивидендов в размере 50% от большей чистой прибыли по МСФО или РСБУ.

Так по итогам 2021 года на дивиденды отправилось 50% от чистой прибыли по РСБУ, которая составила 21 327 млн руб. Всего были выплачены дивиденды в размере 0,0966 руб. на акцию, что подразумевало дивидендную доходность на уровне 13,4% к цене закрытия 5 июля 2022 года.

Фундаментальный анализ

Затратный подход

Исходя из стоимости чистых активов 150 020 млн рублей стоимость акции «ОГК-2» согласно затратному подходу составляет 1,4144 руб.

Затратный подход позволяет оценить стоимость компании, если бы она продавалась прямо сейчас. ПАО «ОГК-2» стабильно показывает неплохие финансовые результаты, поэтому ликвидация компании в ближайшее время маловероятна, следовательно, этот метод оценки не совсем репрезентативен и будет иметь небольшой вес в итоговой оценке.

Более подробно о том, как проводится оценка компании по затратному подходу описано в статье Затратный подход и мультипликатор P/BV .

Сравнительный анализ

«Интер РАО» «РусГидро» «Юнипро» «Мосэнерго» «ОГК-2» «ТГК-1» «Энел Россия» Среднее Цена, руб. 3,29 0,742 2,612 2,098 0,635 0,009938 0,449 Кол-во акций, млн шт. 104 400 439 289 63 049 39 749 110 441 3 854 341 35 372 Капитализация, млн руб. 343 476 325 952 164 683 83 394 70 130 38 304 15 868 Выручка, млн руб. 1 124 514* 406 033 88 129 225 158 141 574 102 280 48 249 Прибыль, млн руб. 96 874* 42 078 8 233 2 894 4 435 7 114 2 580 EBITDA, млн руб. 155 100* 122 187 30 134 26 679 39 543 21 171 7 854 BV, млн руб. 678 839 629 353 108 653 315 964 142 796 145 183 42 898 EV, млн руб. 231 754 437 095 167 836 90 836 106 608 42 052 41 824 Установленная мощность, МВт 30 725 38 157 11 245 12 800 16 500 6 900 5 740 P/S 0,31 0,80 1,87 0,37 0,50 0,37 0,33 0,65 P/E 3,55 7,75 20,00 28,82 15,81 5,38 6,15 14,71 P/BV 0,51 0,52 1,52 0,26 0,49 0,26 0,37 0,56 EV/S 0,21 1,08 1,90 0,40 0,75 0,41 0,87 0,80 EV/EBITDA 1,49 3,58 5,57 3,40 2,70 1,99 5,33 3,44 Net debt/EBITDA -0,72 0,91 0,10 0,28 0,92 0,18 3,30 0,71 P/Установленная мощность 11,18 8,54 14,65 6,52 4,25 5,55 2,76 7,64 EPS 0,9279 0,0958 0,1306 0,0728 0,0402 0,0018 0,0729 0,1917 ROE 14,27% 6,69% 7,58% 0,92% 3,11% 4,90% 6,01% 6,21% ROA 10,25% 4,52% 6,46% 0,76% 2,22% 3,65% 2,82% 4,38%

*показатели «Интер РАО» рассчитаны по итогам последней опубликованной финансовой отчетности МСФО 30.09.2021 накопленным итогом.

Компания «ОГК-2» осуществляет аналогичную деятельность с другими компании в отрасли электроэнергетики в секторе генерации и имеет схожие финансовые показатели.

Расчетная справедливая стоимость акции ПАО «ОГК-2» по сравнительному анализу составляет 0,6372 руб.

Более подробно о том, как проводится оценка компании по сравнительному анализу описано в статье Сравнительный анализ и определение цены акции .

Доходный подход

ПАО «ОГК-2» способно генерировать положительный денежный поток. Большое влияние на результат дисконтированного потока оказывают значительные капитальные затраты, но до 2025 года компания не планирует существенных капитальных вложений и они буду находиться на довольно низком уровне, что положительно сказывается на итоговом значении денежного потока. ПАО «ОГК-2» имеет достаточно стабильную прогнозную чистую прибыль и до 2025 года планирует продолжать получать повышенную плату за мощность в рамках программы ДПМ. Однако после 2025 года стоит ожидать резкое снижение доходов от продажи мощности, которое окажет негативное влияние на чистую прибыль компании.

Расчетная справедливая стоимость акции ПАО «ОГК-2» согласно доходному подходу составляет 0,8885 руб.

Более подробно о том, как проводится оценка компании по доходному подходу описано в статье Определение цены акции методом DCF или дисконтированных денежных потоков .

Итоговая оценка

Оценка, руб. Доля Затратный подход 1.4144 0.05 Сравнительный анализ 0.6372 0.475 Доходный подход 0.8885 0.475 Итого 0.7954 1

В итоге справедливая стоимость ОГК-2 по фундаментальному анализу составляет 0,7954 руб. за акцию.

Электростанции компании расположены в разных регионах России, что позволяет снизить риски от неблагоприятных погодных условий в конкретном регионе.

Около 95% всех доходов приходится на продажи электроэнергии и мощности.

До 2025 года ожидается рост чистой прибыли за счет роста цен на электроэнергию и получения повышенной платы за мощность в рамках ДПМ, но после последует заметное снижение по мере окончания программы. До 2026 года планируется модернизация генерирующих мощностей на Киришской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-1.

Также компания ОГК-2 стабильно направляет на выплату дивидендов 50% от большей чистой прибыли по МСФО или РСБУ и имеют неплохую дивидендную доходность. По итогам 2021 года див. доходность составила более 13%.