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ОГК-2: фундаментальная оценка акций

15 Июля 2022
Ростислав Киндратышин

Даты изменения прогноза:3

ПАО «ОГК-2» — теплоэнергетическая компания России. Основными видами деятельности «Второй генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» являются производство и продажа электрической и тепловой энергии.

У компании 12 электростанций по всей России общей установленной электрической мощностью 16 497 МВт и тепловой мощностью 2 787,7 Гкал/ч.

Электростанция

Регион

Установленная мощность, МВт

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

Сургутская ГРЭС-1

Тюменская область

3 333

903

Рязанская ГРЭС

Рязанская область

3 024

212,5

Киришская ГРЭС

Ленинградская область

2 555

1 070

Ставропольская ГРЭС

Ставропольский край

2 423

145

Новочеркасская ГРЭС

Ростовская область

2 258

60

Троицкая ГРЭС

Челябинская область

836

210

Серовская ГРЭС

Свердловская область

451

-

Череповецкая ГРЭС

Вологодская область

450

-

Псковская ГРЭС

Псковская область

440

116,8

Адлерская ТЭС

Краснодарский край

367

70,4

Грозненская ТЭС

Чеченская Республика

360

-

Свободненская ТЭС

Амурская область

160

434 Гкал/ч

География расположения электростанций представлена на картинке:

Электростанции ОГК-2Источник: https://www.ogk2.ru/rus/branch/

20 апреля 2021 года была введена в эксплуатацию Свободненская ТЭС электрической мощностью 160 МВт и тепловой мощностью 434 Гкал/ч.

Структура акционерного капитала

Структура акционерного капитала ПАО «ОГК-2»

Основным владельцем ПАО «ОГК-2» является компания «Газпром энергохолдинг», которая полностью принадлежит ПАО «Газпром». Через дочернюю компанию ПАО «Центрэнергохолдинг», которая владеет 73,42% акций ОГК-2 и непосредственном прямом участии в размере 7,54%, «Газпром энергохолдинг» владеет долей в размере 80,96%.

В структуру «Газпром энергохолдинг» также входят такие энергетические компании как ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1» и ПАО «МОЭК».

Производственные показатели

Выработка электроэнергии

Производство электроэнергии ОГК-2

Производство электроэнергии имеет тенденцию к снижению. Основной причиной является стратегия компании по снижению выработки неэффективным оборудованием.

В 2021 году повышенный спрос на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности) привел к росту производства электроэнергии на 10,5%.

Полезный отпуск теплоэнергии

Производство теплоэнергии ОГК-2

На падение производства электроэнергии и тепла в 2020 году оказала влияние продажа Красноярской ГРЭС с установленной электрической мощностью 1260 МВт и тепловой — 976 Гкал/ч. Доля Красноярской ГРЭС в общей выработке электроэнергии в 2019 году составляла 7%, а в тепловой — 15%. Стоимость сделки составила 10 млрд рублей.

Падения отпуска тепла на 9,39% в 2021 году, который вызвала более высокая температура в отопительный сезон в регионах деятельности компании.

Финансовые показатели

Рассмотрим динамику финансовых показателей компании:

Динамика выручки в млн руб.

Динамика выручки ОГК-2

Динамика выручки в условиях падения производственных показателей во многом обусловлена ростом цен на электроэнергию, тпеловую энергию и мощность.

В 2021 году за счет роста цен выручка увеличилась на 17,31% до 141,57 млрд руб.

Структура выручки

Структура выручки ОГК-2

В структуре выручки видно все большее преобладание доли от продажи мощности, благодаря вводу новых объектов по инвестиционной программе ДПМ (договоров предоставления мощности) и росту цен.

В 2021 году 50% выручки приходится на продажи электроэнергии. 45% составляют доходы от продажи мощности и всего 3,3% — доходы от продажи тепла.

В дальнейшем сохраняются перспективы роста продажи мощности за счет ввода новых объектов ДПМ и модернизации старого оборудования. При выборе оборудования отдается приоритет высокоэффективным технологиям парогазового цикла и современным технологиями сжигания угля. До 2026 года планируется модернизация генерирующих мощностей на Киришской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-1.

Динамика чистой прибыли в млн руб.

Динамика чистой прибыли ОГК-2

Несмотря на рост выручки и операционных показателей компании, в 2021 году чистая прибыль сократилась на 66,57%, до 4,44 млрд руб. Основной вклад в столь существенное падение чистой прибыли внесло признание убытка от обесценения основных средств в размере 18,7 млрд руб.

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка ОГК-2

ОГК-2 не испытывает проблем с долговой нагрузкой. Показатель Чистый долг/EBITDA составляет 0,92 и имеет тенденцию к снижению, как за счет роста EBITDA, так и за счет постепенного снижения заемных средств.

Коэффициент левериджа, отношение обязательств к собственному капиталу, составляет 0,16. Это значит, что деятельность компании в большей степени финансируется за счет собственного капитала, а не заемных средств, и характеризует ОГК-2 как финансово устойчивую компанию.

Дивиденды

Дивидендный период

Размер дивидендов на одну акцию, руб.

Чистая прибыль, млн руб.

Доля дивидендов в чистой прибыли, %

2021 г.

0.0966

4 435

240,44%

2020 г.

0.06

13 265

49,99%

2019 г.

0.0544

12 025

50.00%

2018 г.

0.0368

8 305

48.92%

2017 г.

0.0163

7 201

25.03%

2016 г.

0.0083

3 053

29.86%

ПАО «ОГК-2» стабильно платит дивиденды и декларировало намерение продолжить придерживаться дивидендных выплат в размере 50% чистой прибыли, согласно уровню установленных выплат материнской компании «Газпром энергохолдинг».

На данный момент дивидендная политика компаний, входящих в структуру «Газпром энергохолдинг», подразумевает выплату дивидендов в размере 50% от большей чистой прибыли по МСФО или РСБУ.

Так по итогам 2021 года на дивиденды отправилось 50% от чистой прибыли по РСБУ, которая составила 21 327 млн руб. Всего были выплачены дивиденды в размере 0,0966 руб. на акцию, что подразумевало дивидендную доходность на уровне 13,4% к цене закрытия 5 июля 2022 года.

Фундаментальный анализ

Затратный подход

Исходя из стоимости чистых активов 150 020 млн рублей стоимость акции «ОГК-2» согласно затратному подходу составляет 1,4144 руб.

Затратный подход позволяет оценить стоимость компании, если бы она продавалась прямо сейчас. ПАО «ОГК-2» стабильно показывает неплохие финансовые результаты, поэтому ликвидация компании в ближайшее время маловероятна, следовательно, этот метод оценки не совсем репрезентативен и будет иметь небольшой вес в итоговой оценке.

Более подробно о том, как проводится оценка компании по затратному подходу описано в статье Затратный подход и мультипликатор P/BV.

Сравнительный анализ

«Интер РАО»

«РусГидро»

«Юнипро»

«Мосэнерго»

«ОГК-2»

«ТГК-1»

«Энел Россия»

Среднее

Цена, руб.

3,29

0,742

2,612

2,098

0,635

0,009938

0,449

Кол-во акций, млн шт.

104 400

439 289

63 049

39 749

110 441

3 854 341

35 372

Капитализация, млн руб.

343 476

325 952

164 683

83 394

70 130

38 304

15 868

Выручка, млн руб.

1 124 514*

406 033

88 129

225 158

141 574

102 280

48 249

Прибыль, млн руб.

96 874*

42 078

8 233

2 894

4 435

7 114

2 580

EBITDA, млн руб.

155 100*

122 187

30 134

26 679

39 543

21 171

7 854

BV, млн руб.

678 839

629 353

108 653

315 964

142 796

145 183

42 898

EV, млн руб.

231 754

437 095

167 836

90 836

106 608

42 052

41 824

Установленная мощность, МВт

30 725

38 157

11 245

12 800

16 500

6 900

5 740

P/S

0,31

0,80

1,87

0,37

0,50

0,37

0,33

0,65

P/E

3,55

7,75

20,00

28,82

15,81

5,38

6,15

14,71

P/BV

0,51

0,52

1,52

0,26

0,49

0,26

0,37

0,56

EV/S

0,21

1,08

1,90

0,40

0,75

0,41

0,87

0,80

EV/EBITDA

1,49

3,58

5,57

3,40

2,70

1,99

5,33

3,44

Net debt/EBITDA

-0,72

0,91

0,10

0,28

0,92

0,18

3,30

0,71

P/Установленная мощность

11,18

8,54

14,65

6,52

4,25

5,55

2,76

7,64

EPS

0,9279

0,0958

0,1306

0,0728

0,0402

0,0018

0,0729

0,1917

ROE

14,27%

6,69%

7,58%

0,92%

3,11%

4,90%

6,01%

6,21%

ROA

10,25%

4,52%

6,46%

0,76%

2,22%

3,65%

2,82%

4,38%

*показатели «Интер РАО» рассчитаны по итогам последней опубликованной финансовой отчетности МСФО 30.09.2021 накопленным итогом.

Компания «ОГК-2» осуществляет аналогичную деятельность с другими компании в отрасли электроэнергетики в секторе генерации и имеет схожие финансовые показатели.

Расчетная справедливая стоимость акции ПАО «ОГК-2» по сравнительному анализу составляет 0,6372 руб.

Более подробно о том, как проводится оценка компании по сравнительному анализу описано в статье Сравнительный анализ и определение цены акции.

Доходный подход

ПАО «ОГК-2» способно генерировать положительный денежный поток. Большое влияние на результат дисконтированного потока оказывают значительные капитальные затраты, но до 2025 года компания не планирует существенных капитальных вложений и они буду находиться на довольно низком уровне, что положительно сказывается на итоговом значении денежного потока. ПАО «ОГК-2» имеет достаточно стабильную прогнозную чистую прибыль и до 2025 года планирует продолжать получать повышенную плату за мощность в рамках программы ДПМ. Однако после 2025 года стоит ожидать резкое снижение доходов от продажи мощности, которое окажет негативное влияние на чистую прибыль компании.

Расчетная справедливая стоимость акции ПАО «ОГК-2» согласно доходному подходу составляет 0,8885 руб.

Более подробно о том, как проводится оценка компании по доходному подходу описано в статье Определение цены акции методом DCF или дисконтированных денежных потоков.

Итоговая оценка

Оценка, руб.

Доля

Затратный подход

1.4144

0.05

Сравнительный анализ

0.6372

0.475

Доходный подход

0.8885

0.475

Итого

0.7954

1

В итоге справедливая стоимость ОГК-2 по фундаментальному анализу составляет 0,7954 руб. за акцию.

Электростанции компании расположены в разных регионах России, что позволяет снизить риски от неблагоприятных погодных условий в конкретном регионе.

Около 95% всех доходов приходится на продажи электроэнергии и мощности.

До 2025 года ожидается рост чистой прибыли за счет роста цен на электроэнергию и получения повышенной платы за мощность в рамках ДПМ, но после последует заметное снижение по мере окончания программы. До 2026 года планируется модернизация генерирующих мощностей на Киришской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-1.

Также компания ОГК-2 стабильно направляет на выплату дивидендов 50% от большей чистой прибыли по МСФО или РСБУ и имеют неплохую дивидендную доходность. По итогам 2021 года див. доходность составила более 13%.

Даты изменения прогноза:3

Текущая цена: 0.504₽

Целевая цена: 0.7954₽

Потенциал:57.82%

Резюме:Покупать

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

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