Криптовалюта для России

Исторически Центральный Банк России был против криптовалюты и всего, что с ней связано. Регулятор боится повторения ситуации 90-х, когда доллар и евро по сути вытеснили рубль с внутреннего рынка. ЦБ опасается, что народ станет использовать для оплаты криптовалюту, а рубль станет пережитком прошлого.

В 2020 году в России был принят важный закон о криптовалютах «О цифровых финансовых активах», который официально запретил использование криптовалют в платежных целях. Но ЦБ разрешил инвестировать в криптовалюту, что стало первым шагом вперед.

В нашей стране два основных финансовых института — ЦБ и Минфин. При этом у них были абсолютно разные позиции по поводу регулирования криптовалют. Минфин смотрит на криптовалюту, как на целую индустрию. Если ограничить ее у нас, технологии будут развиваться в других странах, а IT специалисты уедут.

В этом году ЦБ и Минфин наконец начали приходить к консенсусу. Все это происходит на фоне экономической блокады России. Многие экспортеры испытывают проблемы с платежами из-за санкций, отказа от доллара и евро. ЦБ с Минфином сошлись на том, что нужно легализовать трансграничные платежи в криптовалютах. Конкретики пока мало, Замминистр финансов РФ Алексей Моисеев предложил расплачиваться с торговыми партнерами в стейблкоинах, которые будут привязаны к биржевым товарам. В свою очередь представитель ЦБ сказал, что это лишь один из вариантов, причем у него есть недостатки. Кто-то предлагает цифровой рубль, кто-то классические криптовалюты в виде биткоина и эфира.

Тема для рассуждения крайне интересная. Предположим в России разрешат проводить сделки на внешнем рынке в криптовалюте или цифровых активах. Но чем расплачиваться?

Стейблкоины

Стейблкоины — это криптовалюты, стоимость которых привязана к той или иной фиатной валюте (то есть обычной валюте — доллару или евро) или физическому активу.

Классические стейблкоины не подойдут. Если купить один из топ-3 по капитализации, то его могут заблокировать при первом обращении органов США. Тот же Binance ввел ограничения для россиян и заблокировал счета подсанкционных лиц. Важно, чтобы стейблкоин не был подконтролен западным властям.

DAI и FRAX — децентрализованные монеты, то есть для обеспечения цены используется не физический доллар, а другие криптовалюты. При этом заблокировать децентрализованные стейблкоины по чьему-либо решению нельзя.

Но и они не подойдут России. Представители Минфина и ЦБ ясно дали понять, что инструмент должен быть надежным и подкрепленным чем-то физическим.

Криптовалюта

Будем рассматривать только крупнейшие по капитализации: биткоин и эфир.

Преимущества:

эти криптовалюты уже признаны многими странами, с каждым годом все больше международных компаний начинают принимать их к оплате за услуги и товары;

блокировки монет (как в стейбкоинах) не предусмотрены;

хорошая ликвидность.

Создатель эфира настроен враждебно к России после начала СВО. Если выйдут новости о том, что РФ стала проводить платежи в эфире, не удивлюсь, что в следующем обновлении сети появится механизм блокировки.

В этом плане биткоин выглядит более подходящим. Но наш консервативный ЦБ может завернуть эту идею, сославшись на высокую волатильность монеты.

Другая проблема — Китай в 2021 году запретил использование криптовалют, так как это противоречит политике по установлению централизованного контроля за финансовым рынком.

Цифровой рубль

Мы уже разбирали концепцию цифрового рубля в статье и в видео.

Цифровой рубль (ЦР) — это не криптовалюта в традиционном понимании, его нельзя будет майнить, количество цифровых рублей будет регулироваться Центральным Банком. Их всегда можно будет как купить, так и обменять на наличные/безналичные рубли в соотношении 1 к 1.

Идея, конечно, интересная, но для внутреннего рынка. Сомневаюсь, что кому-то в Китае или Индии нужны наши цифровые рубли. Даже при торговле фиатными валютами, мы в основном используем рупии и юань.

Примерно та же ситуация с цифровым юанем. Он ориентирован на внутренний рынок. Но правительство Китая не против использовать цифровой юань в трансграничных платежах. Для приема платежей в РФ нужно создать необходимую инфраструктуру. В целом идея дееспособна, спрос на юань в стране есть. Но это вряд ли решит глобальную проблему РФ. Не факт, что другие страны согласятся торговать в юанях.

Золотой стейблкоин

Такой вариант озвучил представитель Минфина. На рынке есть достаточно вариантов, но у них небольшая капитализация для проведения трансграничных сделок. Да и опять же, инвестор подобных стейблов зависит от эмитента, так как он занимается хранением золота. Явно не в интересах России хранить золото в Швейцарии, как делает Tether.

Криптовалюта Капитализация, млн Где торгуется PAX Gold (PAXG) $594 Binance

FTX

Uniswap

Kraken

KuCoin Tether Gold (XAUT) $445 Bitfinex

FTX

Uniswap

Gate.io The Midas Touch Gold (TMTG) $16 Bithumb

OKX VeraOne (VRO) $10 P2PB2B CACHE Gold (CGT) $5 Bithumb

Uniswap

Остается только создать свой стейбкоин, обеспеченный золотом. Храниться оно должно где-то в России у государственной организации.

Но сложности тут тоже есть:

золото — не стабильный актив, его цена постоянно меняется. Соответственно, цена стейблкоина тоже будет изменчива, что затруднит проведение сделок;

нужно создать инфраструктуру для проведения сделок: биржи, кошельки. При этом надо подключить другие страны.

золото хоть и не рубль, оно общепринято и на него есть спрос в других странах, но как средство платежа оно давно не используется.

ЦФА

Я подробно рассказал о ЦФА тут. В рамках инфраструктуры ЦФА можно создавать токены на сырье: нефть, газ, металлы. Держатель токена имеет право на получение того или иного актива, а эмитент обязан его поставить.

Остается вопрос, в какой валюте оплачивать эти токены? В РФ это можно делать с помощью фиата (рубль) или других токенов. Если каждая страна начнет оплачивать российские токены на нефть своей валютой, то это по сути никак не изменит текущую ситуацию.

Можно создать условную Мосбиржу, где будут торговаться токены на товары, туда будут допущены дружественные страны и внутри этой биржи будет налажен обмен валютой (фиатной или цифровой). Это может быть решением для крупных сырьевых компаний. Но проблемы среднего и малого бизнеса это не решит.

На мой взгляд решение надо искать в создании новой валюты в рамках БРИКС. Валюта будет основана на основе корзины валют всех входящих стран. О ее создании уже давно идут разговоры, сейчас они снова активизировались.

Но в идеале ее создать не в виде фиата, а в виде цифровой валюты. Это проще и быстрее. Понадобится платформа, на который компании смогут свободно конвертировать местные валюты в единую и наоборот.

Боюсь, правда, что мы еще долго к этому не придем. Работа над созданием единой резервной валюты ведется давно. Но не у всех стран БРИКС такая же сильная мотивация, как у РФ. Все хотят снизить долю доллара в своих расчетах, но хранят большую часть резервов в валюте США..