В продолжение к предыдущей статье про акции сделал подборку лучших облигации для инвестиций в 2023 году. Всего в таблице представлено 20 облигаций с доходностью от 9,3% до 13,1%

Фавориты и подборка

Явным фаворитом в этом году является облигация ВУШ 001Р-01 с доходностью 12,41%. И хотя акции ВУШ мне не нравятся по причинам описанным в разборе компании, их облигации совсем другое дело. Скорее всего рынок закладывает дисконт, потому что компания лишь недавно вышла на IPO и еще не успела устояться. Ожидаю, что облигации пойдут по пути «Позитив Технолоджиз», те то же первое время торговались с дисконтом, пока все не осознали, что компания хорошая, и тогда он быстро испарился.

Вторым фаворитом в этом списке является облигация ММЦБ ПО1-2 с доходностью 13%. Я не знаю и не понимаю почему рынок продолжает игнорировать облигации одной из самых стабильных и высокомаржинальных компаний в медицинском секторе. Про них уже не раз был сказано много хорошего и с тех пор ничего особо не изменилось. По данным последнего отчета чистая маржа компании находится на уровне 48%! Отношение чистого долга к EBITDA равно 0,32.

Третьей в моем списке лидеров является облигация С-ИнновБП2 с доходностью 11,30%. Основная деятельность — производство ВТСП провода. Продукт используется в изготовлении полупроводников. Чистая маржа 45%. Чистый долг отрицательный, отношение EBITDA к нему равно -0,45.

На самом деле с августовской подборки фавориты не изменились, разве что список облигаций стал больше за счет добавившихся инструментов инвестиционных компаний.

Подборка облигаций составлена на основе аналитики Тинькофф и Сбер.

А какие облигации вы считаете лучшими? Напишите свою тройку в комментах, возможно, в следующих статьях разберем.