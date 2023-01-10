Лучшие акции в 2023 году: прогнозы инвестиционных компаний

Крупнейшие инвестдома России опубликовали свои прогнозы. В статье представлена подборка лучших акций для инвестиций в 2023 году.

Лучшие российские акции

В таблице ниже можно увидеть разбивку акций по секторам с прогнозной ценой на 2023 год. Читать ее нужно следующим образом:

1 столбец — название акции.

2 столбец — текущая цена.

3-10 столбцы — прогнозные цены инвестдомов.

Пустые клетки означают отсутствие прогноза или пессимистичный настрой, знак "+" - положительный прогноз без указания целевой цены. Всего в таблице 22 акции, полный список из 70 акций можно найти у меня в телеграмме, ссылку на него прикреплю под статьей.

* СберСиб не давал оценку акциями Сбера из-за этических соображений, а вот Тинькофф себя рекомендовал)))

В принципе на этой таблице можно было бы статью и закончить, но я все же дам пару комментариев.

Во-первых, в текущих реалиях лучше составлять портфель из компаний ориентированных на внутренний рынок, у них меньше инфраструктурных рисков. Во-вторых, лучше отдать предпочтение акциям стоимости, а не роста. Мне лично «Озон» и Яндекс очень нравятся, но сейчас лучше закупаться Сбером пока он дешевый, плюс в этом и следующем году правительство будет доить гос. компании для закрытия бюджетных дыр. В третьих, для диверсификации я бы добавил китайских компаний. Обязательно смотрите, чтоб акции были категории H, иначе это уже будут не инвестиции, а игра в казино. Крупнейший китайский банк подробно разбирал в этой статье, поверхностно еще четыре банка здесь. Они, кстати, платят дивиденды с доходностью в 8-9% в валюте и доступны неквалифицированным инвесторам.

Не стоит также пренебрегать облигациями. Доходности, которые они сейчас дают, через год-два можно не увидеть. Из актуальных интересны облигации недавно вышедшего на IPO ВУШ (Тикер: ВУШ 001Р-01, доходность 12,4%), вечного позитивного «Позитив Технолоджиз» (Тикер: Позитив Текнолоджиз 001P-02, доходность 10,6%) и «Самолета» (Тикер: Самолет БО-П12, доходность 13,1%). Последнюю подборку облигаций описал здесь, скоро обновлю. Дополнительно еще стоит упомянуть замещающие облигации, про них подробно писал мой коллега Даниил в этой статье.

Представленного набора инструментов должно быть достаточно для большинства инвесторов. Мои три лучшие акции на этот год:

Сбер. Московская Биржа. Positive Technologies.

А какие три акции вы считаете лучшими?