В продолжение к подборке лучших российских акций и облигаций для инвестиций в 2023 году, подготовил для вас таблицу с прогнозами по китайским акциями.

Рейтинг лучший китайских акций

Всего две крупные российские компании раскрыли прогнозы по китайским акциям: ВТБ и Тинькофф. Как ни странно, ни один из них не указал прогнозную цену, просто дали рекомендацию к покупке (+). Дабы это исправить собрал целевые цены от Yahoo, чтоб можно было ориентироваться хотя бы по их потенциалам.

Фаворитами в этой подборке являются:

Li Auto — производитель электромобилей. Текущая цена 22 HKD (гонконгских доллара), прогнозная 34,2 HKD (+55,4%).

Longfor Group — девелопер. Текущая цена 25 HKD, прогнозная 38,65 HDK (+54,6%).

Country Garden Services — девелопер. Текущая цена 21,1 HKD, прогнозная 30,84 HDK (+46,1%).

Несмотря на прогнозы инвестиционных домов, я бы рекомендовал присматриваться только к компаниям выделенным зеленным цветом. Покупка их акций дает право собственности в отличие от, например, Tencent, где вы по факту просто делаете ставку на рост/падение. Обязательно смотрите, чтоб компания не была VIE-структурой.

Для меня лично лучшими секторами для инвестиций в Китай сейчас являются: финансовый и потребительский. Про финансовые писал здесь, а разбор потребительского сектора выйдет позже. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить.