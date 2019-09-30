ПАО "ММК"
- Кол-во АОИ:11174330000 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-3.40%61.13 ₽
- За неделю, max:66.645 ₽
- За неделю, min:60.115 ₽
- Дивиденд:2.663 ₽
- Отсечка:13.01.2022
- Доходность:3.81%
- Минта Холдинг Лимитед84.26%
- Прочие15.74%
Общая информация
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) занимает лидирующие позиции среди отечественных заводов по производству черных и цветных металлов. Он является поставщиком плоского, оцинкованного и окрашенного проката, чугуна, высокопрочных сталей (бренд MAGSTRONG), огнеупорных материалов, цемента. В рейтинге инвестиционной привлекательности, составленном консалтинговой компанией Boston Consulting Group, предприятие занимает 5 место среди мировых металлургических заводов.
Экскурс в историю
Магнитогорское предприятие возникло более 80 лет назад. Во времена Второй мировой войны комбинат в кратчайшие сроки сумел перепрофилировать производство на изготовление броневой стали. Позже продукция компании активно стала использоваться для строительства ГЭС, трубопроводов, мостовых сооружений, производства транспорта и оборудования.
На сегодняшний день комбинат производит практически 20% от всей металлургической продукции российского рынка и входит в список крупнейших сталелитейных компаний мира.
Предприятие занимает 1 место в России по поставке проката.
Сфера деятельности
На базе комбината функционирует несколько производств. Среди них:
горно-обогатительное;
коксохимическое;
доменное;
сталеплавильное;
листопрокатное производства.
На некоторых филиалах компании производят оборудование для металлургии, а также совершают добычу угля. Дочерние предприятия открыты по всему миру — в Турции, Люксембурге, Швейцарии.
Акции компании
Крупнейшим акционером компании является организация Минта Холдинг Лимитед, которой принадлежит 84% акций. На Московской бирже акции комбината торгуются под тикером MAGN, а на Лондонской — под тикером MMK.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы5 067 млн. USD
- Оборотные активы3 821 млн. USD
Пассивы
- Капитал и резервы6 064 млн. USD
- Долгосрочные обязательства1 048 млн. USD
- Краткосрочные обязательства1 776 млн. USD
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Выручка от реализации2020 г.
Основные производственные показатели ОАО «ММК»2020 г.
Производство товарной металлопродукции «ММК Metalurji»2020 г.
Производство товарной металлопродукции ОАО «ММК-Метиз»2020 г.
Средние цены реализации товарной продукции2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ММК"
- РуководительШИЛЯЕВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЧёрная металлургия
- Вид деятельностиДобыча железных руд открытым способом
- ОГРН1027402166835
- ИНН7414003633
- Юридический адрес:455000, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МАГНИТОГОРСК, УЛ. КИРОВА, Д.93
- Телефон+78007750005
- E-mailinfommk@mmk.ru
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