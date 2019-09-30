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ПАО "ММК"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:11174330000 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-3.40%61.13 ₽
  • За неделю, max:66.645 ₽
  • За неделю, min:60.115 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:2.663 ₽
  • Отсечка:13.01.2022
  • Доходность:3.81%
дивидендная история
100%
Капитализация683 087 млн. руб.
  • Минта Холдинг Лимитед84.26%
  • Прочие15.74%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) занимает лидирующие позиции среди отечественных заводов по производству черных и цветных металлов. Он является поставщиком плоского, оцинкованного и окрашенного проката, чугуна, высокопрочных сталей (бренд MAGSTRONG), огнеупорных материалов, цемента. В рейтинге инвестиционной привлекательности, составленном консалтинговой компанией Boston Consulting Group, предприятие занимает 5 место среди мировых металлургических заводов.

Экскурс в историю

Магнитогорское предприятие возникло более 80 лет назад. Во времена Второй мировой войны комбинат в кратчайшие сроки сумел перепрофилировать производство на изготовление броневой стали. Позже продукция компании активно стала использоваться для строительства ГЭС, трубопроводов, мостовых сооружений, производства транспорта и оборудования.

На сегодняшний день комбинат производит практически 20% от всей металлургической продукции российского рынка и входит в список крупнейших сталелитейных компаний мира.

Предприятие занимает 1 место в России по поставке проката.

Сфера деятельности

На базе комбината функционирует несколько производств. Среди них:

  •  горно-обогатительное;

  •  коксохимическое;

  •  доменное;

  •  сталеплавильное;

  •  листопрокатное производства.

На некоторых филиалах компании производят оборудование для металлургии, а также совершают добычу угля. Дочерние предприятия открыты по всему миру — в Турции, Люксембурге, Швейцарии.

Акции компании

Крупнейшим акционером компании является организация Минта Холдинг Лимитед, которой принадлежит 84% акций. На Московской бирже акции комбината торгуются под тикером MAGN, а на Лондонской — под тикером MMK.

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
8 888млн. USD

Активы

  • Внеоборотные активы5 067 млн. USD
  • Оборотные активы3 821 млн. USD

Пассивы

  • Капитал и резервы6 064 млн. USD
  • Долгосрочные обязательства1 048 млн. USD
  • Краткосрочные обязательства1 776 млн. USD
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0.03Долг/EBITDA
2.66EV/EBITDA
4.76EV/OCF
0.98EV/S
1.59P/BV
3.65P/E
8P/FCF
9.66P/NCAV
-31.31P/NNWC
0.93P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
2.82Долг/EBITDA
5.95EV/EBITDA
5.55EV/OCF
1.09EV/S
1.07P/BV
6.93P/E
4.69P/FCF
-3.68P/NCAV
-4.83P/NNWC
0.69P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.51Коэффицент абсолютной ликвидности
2.15Коэффициент автономии
32.05Рентабельность общая, %
0.37Коэффициент маневренности собственного капитала
1.99Оборачиваемость собственного капитала
0.26Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.28Оборачиваемость оборотных активов
2.15Коэффицент текущей ликвидности
0.15Коэффициент привлечения заемного капитала
7.84Оборачиваемость запасов
0.58Коэффициент обеспеченности запасов
0.8Коэффициент покрытия инвестиций
9.63Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.84Индекс постоянного актива
25.57Маржа прибыли, %
0.75Коэффициент мобильности имущества
1.14Коэффицент срочной ликвидности
12.64Оборачиваемость дебиторской задолженности
33.88Рентабельность оборотных активов, %
56.88Рентабельность внеоборотных активов, %
55.06Рентабельность производственных фондов, %
33.88Рентабельность задействованного капитала, %
50.78Рентабельность собственного капитала, %
40.64Рентабельность продаж, %
1.59Коэффициент краткосрочной задолженности
0.24Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка от реализации

2020 г.
2 542млн USDГорячекатаная сталь
132млн USDМетизы
72млн USDКоксохимическая продукция
69млн USDСлябы
430млн USDПрочее
6 395млн USDИтого
1 154млн USDСортовой прокат
601млн USDОцинкованная сталь
496млн USDХолоднокатаный лист
119млн USDЖесть белая
577млн USDПрокат с полимерным покрытием
79млн USDЛента
81млн USDФормовочные секции
43млн USDТрубы

Основные производственные показатели ОАО «ММК»

2020 г.
9 344тыс. тЧугун
2 692тыс. тПродукция глубокой переработки, в т. ч.:
169тыс. тЖесть белая
1 195тыс. тОцинкованный прокат
536тыс. тПрокат с полимерным покрытием
131тыс. тЛента
123тыс. тГнутый профиль
83тыс. тТрубы
11 574тыс. тСталь
10 269тыс. тТоварная металлопродукция
20тыс. тСлябы и заготовка
1 275тыс. тСортовой прокат
4 543тыс. тЛистовой прокат
4 432тыс. тПродукция с высокой добавленной стоимостью, в т. ч.:
841тыс. тТолстолистовой прокат
900тыс. тХолоднокатаный лист

Производство товарной металлопродукции «ММК Metalurji»

2020 г.
19тыс. тЛистовой прокат
540тыс. тОцинкованный прокат
181тыс. тПрокат с полимерным покрытием
740тыс. тИтого

Производство товарной металлопродукции ОАО «ММК-Метиз»

2020 г.
457тыс. тИтого

Средние цены реализации товарной продукции

2020 г.
479USD/тГорячекатанный лист
638USD/тГнутый профиль
525.25USD/тТрубы
629USD/тМетизы
252USD/тСлябы
470.5USD/тСортовой прокат
471.75USD/тЛистовой прокат
592.75USD/тТолстолистовой прокат
556.75USD/тХолоднокатаный лист
710.75USD/тЖесть белая
654.75USD/тОцинкованный прокат
807.25USD/тПрокат с полимерным покрытием
605.75USD/тЛента
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ММК"
  • РуководительШИЛЯЕВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЧёрная металлургия
  • Вид деятельностиДобыча железных руд открытым способом
Юридическая информация
  • ОГРН1027402166835
  • ИНН7414003633
  • Юридический адрес:455000, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МАГНИТОГОРСК, УЛ. КИРОВА, Д.93
Контактная информация
  • Телефон+78007750005
  • E-mailinfommk@mmk.ru
  • Сайтссылка