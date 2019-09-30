Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) занимает лидирующие позиции среди отечественных заводов по производству черных и цветных металлов. Он является поставщиком плоского, оцинкованного и окрашенного проката, чугуна, высокопрочных сталей (бренд MAGSTRONG), огнеупорных материалов, цемента. В рейтинге инвестиционной привлекательности, составленном консалтинговой компанией Boston Consulting Group, предприятие занимает 5 место среди мировых металлургических заводов.

Экскурс в историю

Магнитогорское предприятие возникло более 80 лет назад. Во времена Второй мировой войны комбинат в кратчайшие сроки сумел перепрофилировать производство на изготовление броневой стали. Позже продукция компании активно стала использоваться для строительства ГЭС, трубопроводов, мостовых сооружений, производства транспорта и оборудования.

На сегодняшний день комбинат производит практически 20% от всей металлургической продукции российского рынка и входит в список крупнейших сталелитейных компаний мира.

Предприятие занимает 1 место в России по поставке проката.

Сфера деятельности

На базе комбината функционирует несколько производств. Среди них:

горно-обогатительное;

коксохимическое;

доменное;

сталеплавильное;

листопрокатное производства.

На некоторых филиалах компании производят оборудование для металлургии, а также совершают добычу угля. Дочерние предприятия открыты по всему миру — в Турции, Люксембурге, Швейцарии.

Акции компании

Крупнейшим акционером компании является организация Минта Холдинг Лимитед, которой принадлежит 84% акций. На Московской бирже акции комбината торгуются под тикером MAGN, а на Лондонской — под тикером MMK.