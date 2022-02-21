Диалог с эмитентом «Газпром энергохолдинг»: прогнозы и планы развития

17 февраля 2021 года в «ВТБ Капитал» в рамках рубрики «Диалог с эмитентом» представитель компании «Газпром энергохолдинг», одного из самых крупных игроков на рынке электроэнергетики, рассказал о текущих результатах, прогнозах и планах развития холдинга.

Напомним, что в структуру компании «Газпром энергохолдинг» входят около 90 компаний, среди которых основными генерирующими компаниями, представленными на Московской бирже, являются ОГК-2, «Мосэнерго», ТГК-1.

По итогам 2021 года компания показала рост операционных показателей по выработке электроэнергии на 12% до 142 млрд кВт*ч и на 16% по отпуску тепла до 129,1 млн Гкал. Более подробную информацию по каждой компании можно найти в статье Производственные результаты генерирующих компаний по итогам 2021 года. Что касается прогнозов на следующий год, то ожидается снижение выработки электроэнергии на 5%.

Первый заместитель генерального директора Павел Олегович Шацкий рассказал о приоритетных планах устойчивого развития стратегии ESG (Environment, Social, Governance, подробнее о ESG-принципах в инвестировании можно узнать здесь).

Компания продолжает принимать активное участие в модернизации неэффективного оборудования в программах КОММод (программы ДПМ и КОММод в электроэнергетике). В рамках программы модернизации ТЭС 2022-2027 гг. планируется ввод 3,4 ГВт мощности.

Также можно отметить шаги в сторону «озеленения» генерации (подробнее: декарбонизация и «зеленая» энергетика: какие акции купить).

Ведется работа по уменьшению углеродного следа в виде замещения угольной генерации на газовую и использования современных технологий, направленных на снижение выбросов CO2.

ТГК-1 осуществляет строительство малой ГЭС в Мурманской обл. мощностью 16,5 МВт с вводом в 2024 г. в рамках ДПМ ВИЭ и строительство ВЭС в Ленинградской обл. мощностью 24,9 МВт, которую также планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Из интересного также можно упомянуть проект в области водородной энергетики по строительству энергоблока на метано-водородном топливе на базе Ново-Салаватской ТЭЦ. Однако в связи со значительными капитальными вложениями реализация проекта существенно зависит от государственного финансирования в рамках комплексной национальной программы поддержки развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в РФ, в разработке которой холдинг совместно с Минэнерго принимает непосредственное участие.

Дивиденды

Генерирующие компании холдинга придерживаются дивидендной политики по выплате дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО в соответствии с уровнем выплат материнской компании ПАО «Газпром».

Исключением является лишь «Мосэнерго», где в качестве базы исчисления дивидендов выступает наибольшая чистая прибыль по РСБУ или МСФО. Например, по итогам 2020 года дивидендные выплаты были 0,17945 руб. на акцию, что составляет 50% от чистой прибыли по РСБУ и 89% от чистой прибыли по МСФО, что является преимуществом для акционеров. В дальнейшем возможен переход и остальных дочерних компаний (ОГК-2 и ТГК-1) на подобную дивидендную политику, нацеленную на акционеров.

По итогам 2020 года дивидендная доходность компаний холдинга имела следующие значения: ТГК-1 8,2%, ОГК-2 7,6%, «Мосэнерго» 7,6%.

Полное видео можно посмотреть на канале «ВТБ Мои инвестиции»: