История санкций против Ирана как урок для российских инвесторов

Автор: Коган Евгений, инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ

"История - самый лучший учитель" – говорила в свое время премьер-министр Индии.

И была права. Чтобы более-менее трезво оценивать происходящие события, к истории стоит обращаться почаще.

Последнее десятилетие словосочетания "санкции от США" и "заморозка активов" ассоциировались в мировом сообществе с не Россией, а чаще с Ираном. Но теперь все изменилось.

История санкций против Ирана уходит на десятки лет назад. Но мы посмотрим на последний яркий пример: в 2012 г. Евросоюз отказался от импорта иранской нефти (США к тому моменту не покупали ее уже более 30 лет). Это для Ирана было болезненно – в ЕС направлялось около трети иранского нефтяного экспорта. В этом же году многие иранские банки отключили от SWIFT. В результате этих санкций ВВП Ирана упал на 7,4% в 2012 г. и еще на 0,2% в 2013 г. То есть эффект от санкций был очень даже продолжительным. При этом инфляция тоже очень значительно разогналась и в 2012 г. превышала 40%.

Изначально, до введения санкций, доля нефтяного сектора в ВВП Ирана составляла в районе 20%, что вполне соотносится с ситуацией в России – у нас "при прочих равных" примерно аналогичная зависимость от нефтегазовых доходов.

Посмотрим теперь на то, что происходит у нас.

Что мы видим?

▪️Отключение от SWIFT ряда наших банков и неформальное нежелание зарубежных финансовых институтов с нами работать значительно усложняют международные переводы.

▪️Частичная заморозка валютных резервов ЦБ дополнительно ставит под удар курс рубля.

▪️Формальные и неформальные санкции против России со стороны зарубежных компаний и, как следствие, прекращение поставок в России программного обеспечения, средств производства, сырья и конечных товаров.

▪️Наши ответные санкции, запрет экспорта некоторых товаров.

▪️Падение доверия к российской финансовой системе и бизнесу. Причем как со стороны иностранцев, так и внутри страны.

▪️Высокие риски невыполнения обязательств бизнеса, населения и государства.

Рано или поздно конфликт завершится, и наша экономика придет к некому равновесию. Вопрос в том, где будет это равновесие, и как быстро мы подстроимся. Например, санкции на Иран постепенно снимались, но на это понадобились годы. И до сих пор макроэкономической стабилизации и контролируемой низкой инфляции добиться не получилось. С 2012 г. по настоящий момент доллар по отношению к иранскому риалу укрепился в 4 раза.

Мы не знаем, как ситуация будет развиваться в дальнейшем у нас. Тем не менее, нынешние изменения уже крайне болезненны – наша экономика переживает сейчас невероятный шок.

При этом никто не отменял такой тривиальной и железной вещи как жадность. Наша нефть сейчас продается с дисконтом и, естественно, нефтетрейдеры захотят заработать. Недавно появившиеся данные о том, что Минфин США разрешил американским компаниям покупать российскую нефть через банк-посредник в третьей стране, это только подтверждают.

Чем вся эта ситуация закончится? Скорее всего, в итоге торговля нефтью продолжится, но вырастут издержки, и продавать мы будем дешевле бенчмарка. Какое-то время будет хаос, потому что изменения шоковые. Но дальше система перестроится. Сколько это займёт времени – вопрос пока творческий. Дальнейшие оценки зависят от будущих событий. И мы с вами будем в них подробно и последовательно разбираться.