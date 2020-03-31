ПАО «ФСК ЕЭС» — энергетическая компания, совершающая передачу электроэнергии по единой электрической сети. Практически 50% электроэнергии России передается по сетям ФСК. Цель работы компании сводится к управлению сетями, строительству дополнительных инфраструктурных объектов и обеспечению нормального функционирования ЛЭП. ПАО «ФСК ЕЭС» является дочкой ПАО «Россети».

Краткий экскурс в историю

В 2001 году по решению российского правительства Единая электрическая сеть была признана общенациональным достоянием. Для управления ею создали ФСК (зарегистрирована как ОАО в 2002 году). Позже произошло масштабное присоединение к сетевой компании холдингов, магистральных и межрегиональных сетевых компаний. В 2015 году было изменено фирменное название на ПАО «ФСК ЕЭС».

Сфера деятельности

Деятельность компании сводится к:

к управлению Единой электрической сетью;

передаче электричества оптовикам и присоединению их к сети;

инвестиционной деятельности (деньги вкладывают в развитие сетей);

поддержанию функционирования ЛЭП и трансформаторных подстанций;

техническому надзору за состоянием инфраструктурных объектов.

В своей работе компания направлена повышение энергоэффективности и качественную поставку электричества по сетям.

Акции компании

Уставной капитал ФСК — 637,333 млрд рублей. Он разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая. Главным акционером является ПАО «Россети» (обществу принадлежит более 80% уставного капитала).

Ценные бумаги ПАО «ФСК ЕЭС» торгуются на Московской бирже под тикером «FEES» (листинг 1 уровня). ГДР торгуются на Лондонской фондовой бирже (1 ГДР=500 обыкновенных акций). Дивиденды компания выплачивает регулярно.

В 2019 агентством Standard and Poor’s в 2019 году присвоен рейтинг «ВВВ-/прогноз стабильный». Он означает, что предприятие находится вне опасности в краткосрочной перспективе.