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ПАО "ФСК ЕЭС"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:1274665323063 шт.
  • Номинал:0.5 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.78%0.13328 ₽
  • За неделю, max:0.14186 ₽
  • За неделю, min:0.1325 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.01613286545 ₽
  • Отсечка:16.07.2021
  • Доходность:7.13%
дивидендная история
100%
Капитализация169 887 млн. руб.
  • ПАО «Россети»80.13%
  • Прочие19.87%
Источник: список аффилированных лиц на 31.03.2020.подробнее

Общая информация

ПАО «ФСК ЕЭС» — энергетическая компания, совершающая передачу электроэнергии по единой электрической сети. Практически 50% электроэнергии России передается по сетям ФСК. Цель работы компании сводится к управлению сетями, строительству дополнительных инфраструктурных объектов и обеспечению нормального функционирования ЛЭП.  ПАО «ФСК ЕЭС» является дочкой ПАО «Россети».

Краткий экскурс в историю

В 2001 году по решению российского правительства Единая электрическая сеть была признана общенациональным достоянием. Для управления ею создали ФСК (зарегистрирована как ОАО в 2002 году). Позже произошло масштабное присоединение к сетевой компании холдингов, магистральных и межрегиональных сетевых компаний. В 2015 году было изменено фирменное название на ПАО «ФСК ЕЭС».

Сфера деятельности

Деятельность компании сводится к:

  •  к управлению Единой электрической сетью;

  •  передаче электричества оптовикам и присоединению их к сети;

  •  инвестиционной деятельности (деньги вкладывают в развитие сетей);

  •  поддержанию функционирования ЛЭП и трансформаторных подстанций;

  •  техническому надзору за состоянием инфраструктурных объектов.

В своей работе компания направлена повышение энергоэффективности и качественную поставку электричества по сетям.

Акции компании

Уставной капитал ФСК — 637,333 млрд рублей. Он разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая. Главным акционером является ПАО «Россети» (обществу принадлежит более 80% уставного капитала).

Ценные бумаги ПАО «ФСК ЕЭС» торгуются на Московской бирже под тикером «FEES» (листинг 1 уровня). ГДР торгуются на Лондонской фондовой бирже (1 ГДР=500 обыкновенных акций). Дивиденды компания выплачивает регулярно.

В 2019 агентством Standard and Poor’s в 2019 году присвоен рейтинг «ВВВ-/прогноз стабильный». Он означает, что предприятие находится вне опасности в краткосрочной перспективе.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
1 378 054 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы1 239 020 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы139 034 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы980 918 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства324 940 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства72 196 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

31.12.2020
1.97Долг/EBITDA
4.59EV/EBITDA
4.11EV/OCF
2.09EV/S
0.3P/BV
4.78P/E
12.87P/FCF
-1.03P/NCAV
-0.9P/NNWC
1.2P/S

Среднеотраслевой

31.12.2020
2.43Долг/EBITDA
3.24EV/EBITDA
2.42EV/OCF
1.27EV/S
0.14P/BV
-19.84P/E
0.88P/FCF
-0.92P/NCAV
-0.79P/NNWC
0.86P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2020
0.36Коэффицент абсолютной ликвидности
0.71Коэффициент автономии
31.92Рентабельность общая, %
-0.29Коэффициент маневренности собственного капитала
0.27Оборачиваемость собственного капитала
-15.68Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.87Оборачиваемость оборотных активов
1.36Коэффицент текущей ликвидности
0.19Коэффициент привлечения заемного капитала
6.61Коэффицент покрытия процентов
13.96Оборачиваемость запасов
-15.68Коэффициент обеспеченности запасов
0.94Коэффициент покрытия инвестиций
2.28Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.91Индекс постоянного актива
25.03Маржа прибыли, %
0.09Коэффициент мобильности имущества
1.29Коэффицент срочной ликвидности
5.13Оборачиваемость дебиторской задолженности
11.1Рентабельность оборотных активов, %
1.25Рентабельность внеоборотных активов, %
4.91Рентабельность производственных фондов, %
4.48Рентабельность задействованного капитала, %
6.33Рентабельность собственного капитала, %
29.39Рентабельность продаж, %
0.22Коэффициент краткосрочной задолженности
0.26Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Мощности

2020 г.
149 100кмВсего протяженность ЛЭП
889шт.Количество
352 000МВАМощность
558 744млн КВт*часОтпуск в сеть
535 709млн КВт*часОтпуск из сети потребителям и смежным ТСО
23 035млн КВт*часПотери э/э

Технологическое присоединение

2017 г.
8 728 000КВтИсполнено договоров (выполнено фактическое присоединение)
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 25.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ФСК ЕЭС"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: распределение
  • Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Юридическая информация
  • ОГРН1024701893336
  • ИНН4716016979
  • Юридический адрес:117630, ГОРОД МОСКВА, УЛ. АКАДЕМИКА ЧЕЛОМЕЯ, Д.5А, -
Контактная информация
  • Телефон+78002001881
  • E-mailinfo@fsk-ees.ru
  • Сайтссылка