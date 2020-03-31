ПАО "ФСК ЕЭС"
- Кол-во АОИ:1274665323063 шт.
- Номинал:0.5 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-1.78%0.13328 ₽
- За неделю, max:0.14186 ₽
- За неделю, min:0.1325 ₽
- Дивиденд:0.01613286545 ₽
- Отсечка:16.07.2021
- Доходность:7.13%
- ПАО «Россети»80.13%
- Прочие19.87%
Общая информация
ПАО «ФСК ЕЭС» — энергетическая компания, совершающая передачу электроэнергии по единой электрической сети. Практически 50% электроэнергии России передается по сетям ФСК. Цель работы компании сводится к управлению сетями, строительству дополнительных инфраструктурных объектов и обеспечению нормального функционирования ЛЭП. ПАО «ФСК ЕЭС» является дочкой ПАО «Россети».
Краткий экскурс в историю
В 2001 году по решению российского правительства Единая электрическая сеть была признана общенациональным достоянием. Для управления ею создали ФСК (зарегистрирована как ОАО в 2002 году). Позже произошло масштабное присоединение к сетевой компании холдингов, магистральных и межрегиональных сетевых компаний. В 2015 году было изменено фирменное название на ПАО «ФСК ЕЭС».
Сфера деятельности
Деятельность компании сводится к:
к управлению Единой электрической сетью;
передаче электричества оптовикам и присоединению их к сети;
инвестиционной деятельности (деньги вкладывают в развитие сетей);
поддержанию функционирования ЛЭП и трансформаторных подстанций;
техническому надзору за состоянием инфраструктурных объектов.
В своей работе компания направлена повышение энергоэффективности и качественную поставку электричества по сетям.
Акции компании
Уставной капитал ФСК — 637,333 млрд рублей. Он разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая. Главным акционером является ПАО «Россети» (обществу принадлежит более 80% уставного капитала).
Ценные бумаги ПАО «ФСК ЕЭС» торгуются на Московской бирже под тикером «FEES» (листинг 1 уровня). ГДР торгуются на Лондонской фондовой бирже (1 ГДР=500 обыкновенных акций). Дивиденды компания выплачивает регулярно.
В 2019 агентством Standard and Poor’s в 2019 году присвоен рейтинг «ВВВ-/прогноз стабильный». Он означает, что предприятие находится вне опасности в краткосрочной перспективе.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы1 239 020 000 тыс. руб.
- Оборотные активы139 034 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы980 918 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства324 940 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства72 196 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту31.12.2020
Среднеотраслевой31.12.2020
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2020
Показатели деятельности
Мощности2020 г.
Технологическое присоединение2017 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ФСК ЕЭС"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: распределение
- Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- ОГРН1024701893336
- ИНН4716016979
- Юридический адрес:117630, ГОРОД МОСКВА, УЛ. АКАДЕМИКА ЧЕЛОМЕЯ, Д.5А, -
- Телефон+78002001881
- E-mailinfo@fsk-ees.ru
- Сайтссылка