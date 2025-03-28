Влияние ареста Вадима Мошковича на стоимость акций Русагро

Арест Вадима Мошковича спровоцировал резкое падение акций “Русагро”

Задержание основателя агрохолдинга “Русагро” Вадима Мошковича привело к существенному снижению стоимости акций компании. После новости о его аресте по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями акции компании потеряли около 20% своей стоимости.

На фоне продолжающихся торгов стоимость ценных бумаг “Русагро” продолжила снижаться, достигнув падения более чем на 10,5% - до 162,78 рублей за акцию. К текущему моменту падение скорректировалось до 9,07%. Параллельно с этим наблюдается снижение и общего индекса Мосбиржи, который потерял 1,8% и впервые с 12 февраля опустился ниже отметки в 3100 пунктов.

Уголовное дело, по данным источника ТАСС, связано с холдингом “Солнечные продукты” и лишением его основателя Владислава Бурова активов. Ущерб по делу оценивается более чем в миллиард рублей.

Ситуация вокруг ареста Вадима Мошковича продолжает оказывать давление на рыночную стоимость “Русагро”, что может свидетельствовать о серьезных опасениях инвесторов относительно будущего компании и возможных дальнейших негативных последствий для бизнеса агрохолдинга.

Эксперты отмечают несколько ключевых факторов, влияющих на продолжающееся падение акций:

1. Неопределенность в управлении компанией

· Отсутствие четкого понимания, кто будет временно исполнять обязанности основателя

· Возможные кадровые перестановки в высшем руководстве

2. Риски для бизнеса компании

· Возможные проверки деятельности компании

· Пересмотр текущих контрактов и партнерских соглашений

· Потенциальные проблемы с получением кредитов и инвестиций

3. Реакция инвесторов

· Массовый выход частных инвесторов из бумаг компании

· Снижение интереса институциональных инвесторов

· Рост волатильности акций

Аналитики прогнозируют, что давление на акции “Русагро” может продолжиться в краткосрочной перспективе. Основными рисками остаются:

· Дальнейшее раскрытие деталей уголовного дела

· Возможные дополнительные претензии к компании

· Общая нервозность на российском рынке

Для стабилизации ситуации рынку необходимо:

· Получение четких разъяснений от компании по поводу управления

· Информация о планах по минимизации рисков

· Позитивные корпоративные новости

В среднесрочной перспективе многое будет зависеть от развития уголовного дела и способности менеджмента компании сохранить бизнес-процессы в прежнем режиме. Однако пока инвесторы предпочитают фиксировать убытки и выходить из рисковых активов.