  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Аналитика
  3. Статьи
  4. Влияние ареста Вадима Мошковича на стоимость акций Русагро

Влияние ареста Вадима Мошковича на стоимость акций Русагро

28 Марта 2025
Conomy

Арест Вадима Мошковича спровоцировал резкое падение акций “Русагро”

Задержание основателя агрохолдинга “Русагро” Вадима Мошковича привело к существенному снижению стоимости акций компании. После новости о его аресте по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями акции компании потеряли около 20% своей стоимости.

На фоне продолжающихся торгов стоимость ценных бумаг “Русагро” продолжила снижаться, достигнув падения более чем на 10,5% - до 162,78 рублей за акцию. К текущему моменту падение скорректировалось до 9,07%. Параллельно с этим наблюдается снижение и общего индекса Мосбиржи, который потерял 1,8% и впервые с 12 февраля опустился ниже отметки в 3100 пунктов.

Уголовное дело, по данным источника ТАСС, связано с холдингом “Солнечные продукты” и лишением его основателя Владислава Бурова активов. Ущерб по делу оценивается более чем в миллиард рублей.

Ситуация вокруг ареста Вадима Мошковича продолжает оказывать давление на рыночную стоимость “Русагро”, что может свидетельствовать о серьезных опасениях инвесторов относительно будущего компании и возможных дальнейших негативных последствий для бизнеса агрохолдинга.

Эксперты отмечают несколько ключевых факторов, влияющих на продолжающееся падение акций:

1. Неопределенность в управлении компанией

· Отсутствие четкого понимания, кто будет временно исполнять обязанности основателя

· Возможные кадровые перестановки в высшем руководстве

2. Риски для бизнеса компании

· Возможные проверки деятельности компании

· Пересмотр текущих контрактов и партнерских соглашений

· Потенциальные проблемы с получением кредитов и инвестиций

3. Реакция инвесторов

· Массовый выход частных инвесторов из бумаг компании

· Снижение интереса институциональных инвесторов

· Рост волатильности акций

Аналитики прогнозируют, что давление на акции “Русагро” может продолжиться в краткосрочной перспективе. Основными рисками остаются:

· Дальнейшее раскрытие деталей уголовного дела

· Возможные дополнительные претензии к компании

· Общая нервозность на российском рынке

Для стабилизации ситуации рынку необходимо:

· Получение четких разъяснений от компании по поводу управления

· Информация о планах по минимизации рисков

· Позитивные корпоративные новости

В среднесрочной перспективе многое будет зависеть от развития уголовного дела и способности менеджмента компании сохранить бизнес-процессы в прежнем режиме. Однако пока инвесторы предпочитают фиксировать убытки и выходить из рисковых активов.

Теги: инвестиции