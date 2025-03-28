Влияние ареста Вадима Мошковича на стоимость акций Русагро
- 28 Марта 2025
Арест Вадима Мошковича спровоцировал резкое падение акций “Русагро”
Задержание основателя агрохолдинга “Русагро” Вадима Мошковича привело к существенному снижению стоимости акций компании. После новости о его аресте по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями акции компании потеряли около 20% своей стоимости.
На фоне продолжающихся торгов стоимость ценных бумаг “Русагро” продолжила снижаться, достигнув падения более чем на 10,5% - до 162,78 рублей за акцию. К текущему моменту падение скорректировалось до 9,07%. Параллельно с этим наблюдается снижение и общего индекса Мосбиржи, который потерял 1,8% и впервые с 12 февраля опустился ниже отметки в 3100 пунктов.
Уголовное дело, по данным источника ТАСС, связано с холдингом “Солнечные продукты” и лишением его основателя Владислава Бурова активов. Ущерб по делу оценивается более чем в миллиард рублей.
Ситуация вокруг ареста Вадима Мошковича продолжает оказывать давление на рыночную стоимость “Русагро”, что может свидетельствовать о серьезных опасениях инвесторов относительно будущего компании и возможных дальнейших негативных последствий для бизнеса агрохолдинга.
Эксперты отмечают несколько ключевых факторов, влияющих на продолжающееся падение акций:
1. Неопределенность в управлении компанией
· Отсутствие четкого понимания, кто будет временно исполнять обязанности основателя
· Возможные кадровые перестановки в высшем руководстве
2. Риски для бизнеса компании
· Возможные проверки деятельности компании
· Пересмотр текущих контрактов и партнерских соглашений
· Потенциальные проблемы с получением кредитов и инвестиций
3. Реакция инвесторов
· Массовый выход частных инвесторов из бумаг компании
· Снижение интереса институциональных инвесторов
· Рост волатильности акций
Аналитики прогнозируют, что давление на акции “Русагро” может продолжиться в краткосрочной перспективе. Основными рисками остаются:
· Дальнейшее раскрытие деталей уголовного дела
· Возможные дополнительные претензии к компании
· Общая нервозность на российском рынке
Для стабилизации ситуации рынку необходимо:
· Получение четких разъяснений от компании по поводу управления
· Информация о планах по минимизации рисков
· Позитивные корпоративные новости
В среднесрочной перспективе многое будет зависеть от развития уголовного дела и способности менеджмента компании сохранить бизнес-процессы в прежнем режиме. Однако пока инвесторы предпочитают фиксировать убытки и выходить из рисковых активов.