Conomy.Подкаст: российский рынок, мобилизация и ставка ФРС

На российском рынке снова потрясения, не успели инвесторы оправиться от 24 февраля, как мы снова можем наблюдать массовую распродажу РФ активов. Связано это было с геополитическими событиями. Похоже российский фондовый рынок убивают беспощадно и на долго, купи и держи стратегия не подходит, только спекуляции. Перспективы если и остались на нашем рынке, то только у понятных дивидендных историй, которые получают большую часть выручки не от экспорта. Хотя такие истории с внутренним рынком тоже под сомнением, так как экономика стагнирует.

Ставку ФРС подняли, как и ожидалось, на 0,75%. Однако, стало ясно, что регулятор наконец-то признал свою беспомощность, рецессия наступила, и надежды на мягкую посадку нет. Подробный прогноз по американскому рынку и чего ожидать дальше от индексов — в видео.