Conomy.Подкаст: российский рынок, цены на нефть, геополитика и дно

Локальный рост на российском рынке, после того как его выкупили 10 октября, ко 2 ноября составил 22%, но коррекция неизбежна. Риторика ЦБ по поводу возможного повышения ставок, плюс неопределённости в геополитике оказывают на рынок давление. В связи с отсутствием иностранных инвесторов, можно предположить, что индекс ММВБ ещё долгое время будет в боковом тренде и движения в основном будут вызваны спекуляциями частных инвесторов и хайпом. В целом можно сказать, что сформировалось определённое дно, но потенциал роста в текущих условиях очень ограничен.

Кроме этого, в видео обсудим влияние на российский рынок геополитики, цен на нефть и стабилизацией курса рубля.