ВТБ и БСПБ: переоценка убытков
- 12 Мая 2022
В прошлой статье разобрали убытки Сбера, в этой поступим аналогично, но разберем сразу два банка: ВТБ и БСПБ. У обоих из них закладываю потери от переоценки приведенные в таблице ниже.
Тип ценной бумаги
Потери в %
ОФЗ
-5,08
Корпоративные облигации
-4,35
Еврооблигации РФ
-4,21
Ипотечные ЦБ
-5,08
Иностранные облигации
-6,67
Муниципальные облигации
-4,21
Акции и ПАИ
-36,77
ВТБ
На конец года у ВТБ на балансе было 2,2 трлн ценных бумаг, 818 млрд из них классифицировались как торговые, 1,4 трлн - как инвестиционные.
Если разобрать по типам, то больше всего у банка на счету ОФЗ, 72,85%, это около 1,6 трлн рублей, потом идут корпоративные облигации с долей в 14,08% и акции -4,98%. С закладываемыми потерями (4 столб.) совокупные убытки от переоценки на данный момент составляют 147 млрд рублей.
Тип ЦБ
Объем в млрд рублей
Доля бумаги в портфеле, в %
Предполагаемые потери в %
Потери в рублях
ОФЗ
1635,5
72,85
-5%
-83,1
Корпоративные облигации
316
14,08
-4%
-13,7
Еврооблигации РФ
65,5
2,92
-4%
-2,8
Иностранные облигации
93,1
4,15
-7%
-6,2
Муниципальные облигации
23,1
1,03
-4%
-1,0
Акции и ПАИ
111,7
4,98
-37%
-41,1
ИТОГО
2244,9
100
-6,59
-147,8
БСПБ
По результатам года у БСПБ на балансе было ценных бумаг на сумму в 223 млрд рублей.
Большую часть из них составлял ОФЗ (62,95%), потом еврооблигации (17,85%) и корпоративные облигации (16,2%). Совокупные убытки от переоценки на текущий момент составляет порядка 11,2 млрд рублей. В глаза бросается низкая доля акции, всего 0,76%. У ВТБ и Сбера их доля доходила до 5% и 4% соответственно. При стабилизации макроэкономической ситуации у БСПБ есть шанс показать более быстрые темпы восстановления, чем у двух других банков.
Тип ЦБ
Объем в млрд рублей
Доля бумаги в портфеле, в %
Предполагаемые потери в %
Потери в млрд рублей
ОФЗ
140,7
62,95
-5%
-7,1
Корпоративные облигации
36,2
16,20
-4%
-1,6
Еврооблигации РФ
39,9
17,85
-4%
-1,7
Иностранные облигации
0
0,00
-7%
0,0
Муниципальные облигации
5
2,24
-4%
-0,2
Акции и ПАИ
1,7
0,76
-37%
-0,6
ИТОГО
223,5
100
-5,03
-11,2
Заключение
В процентах от чистой прибыли больше всего убытков у БСПБ, но они образованы менее рискованными инструментами и потому имеют больший шанс на успешное восстановление. Лучше всего себя чувствует Сбер, и хотя убытки в 414 млрд рублей кажутся огромными в процентах от ЧП они почти в два раза меньше, чем у БСПБ. ВТБ является своего рода середнячком, но мне банк никогда не нравился, поэтому я бы лучше присмотрелся к Сберу.
Банк
Убыток
Прибыль за 2021 год
Доля убытка в чистой прибыли
Сбер
414 млрд рублей
1 246 млрд рублей
-33,2%
ВТБ
147 млрд рублей
327 млрд рублей
-44,9%
БСПБ
11,2 млрд рублей
18 млрд рублей
-62,2%