ВТБ и БСПБ: переоценка убытков

В прошлой статье разобрали убытки Сбера, в этой поступим аналогично, но разберем сразу два банка: ВТБ и БСПБ. У обоих из них закладываю потери от переоценки приведенные в таблице ниже.

Тип ценной бумаги Потери в % ОФЗ -5,08 Корпоративные облигации -4,35 Еврооблигации РФ -4,21 Ипотечные ЦБ -5,08 Иностранные облигации -6,67 Муниципальные облигации -4,21 Акции и ПАИ -36,77

ВТБ

На конец года у ВТБ на балансе было 2,2 трлн ценных бумаг, 818 млрд из них классифицировались как торговые, 1,4 трлн - как инвестиционные.

Если разобрать по типам, то больше всего у банка на счету ОФЗ, 72,85%, это около 1,6 трлн рублей, потом идут корпоративные облигации с долей в 14,08% и акции -4,98%. С закладываемыми потерями (4 столб.) совокупные убытки от переоценки на данный момент составляют 147 млрд рублей.

Тип ЦБ Объем в млрд рублей Доля бумаги в портфеле, в % Предполагаемые потери в % Потери в рублях ОФЗ 1635,5 72,85 -5% -83,1 Корпоративные облигации 316 14,08 -4% -13,7 Еврооблигации РФ 65,5 2,92 -4% -2,8 Иностранные облигации 93,1 4,15 -7% -6,2 Муниципальные облигации 23,1 1,03 -4% -1,0 Акции и ПАИ 111,7 4,98 -37% -41,1 ИТОГО 2244,9 100 -6,59 -147,8

БСПБ

По результатам года у БСПБ на балансе было ценных бумаг на сумму в 223 млрд рублей.

Большую часть из них составлял ОФЗ (62,95%), потом еврооблигации (17,85%) и корпоративные облигации (16,2%). Совокупные убытки от переоценки на текущий момент составляет порядка 11,2 млрд рублей. В глаза бросается низкая доля акции, всего 0,76%. У ВТБ и Сбера их доля доходила до 5% и 4% соответственно. При стабилизации макроэкономической ситуации у БСПБ есть шанс показать более быстрые темпы восстановления, чем у двух других банков.

Тип ЦБ Объем в млрд рублей Доля бумаги в портфеле, в % Предполагаемые потери в % Потери в млрд рублей ОФЗ 140,7 62,95 -5% -7,1 Корпоративные облигации 36,2 16,20 -4% -1,6 Еврооблигации РФ 39,9 17,85 -4% -1,7 Иностранные облигации 0 0,00 -7% 0,0 Муниципальные облигации 5 2,24 -4% -0,2 Акции и ПАИ 1,7 0,76 -37% -0,6 ИТОГО 223,5 100 -5,03 -11,2

Заключение

В процентах от чистой прибыли больше всего убытков у БСПБ, но они образованы менее рискованными инструментами и потому имеют больший шанс на успешное восстановление. Лучше всего себя чувствует Сбер, и хотя убытки в 414 млрд рублей кажутся огромными в процентах от ЧП они почти в два раза меньше, чем у БСПБ. ВТБ является своего рода середнячком, но мне банк никогда не нравился, поэтому я бы лучше присмотрелся к Сберу.