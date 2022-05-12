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ВТБ и БСПБ: переоценка убытков

12 Мая 2022
Сергей Рыжков

В прошлой статье разобрали убытки Сбера, в этой поступим аналогично, но разберем сразу два банка: ВТБ и БСПБ. У обоих из них закладываю потери от переоценки приведенные в таблице ниже.

Тип ценной бумаги

Потери в %

ОФЗ

-5,08

Корпоративные облигации

-4,35

Еврооблигации РФ

-4,21

Ипотечные ЦБ

-5,08

Иностранные облигации

-6,67

Муниципальные облигации

-4,21

Акции и ПАИ

-36,77

ВТБ

На конец года у ВТБ на балансе было 2,2 трлн ценных бумаг, 818 млрд из них классифицировались как торговые, 1,4 трлн - как инвестиционные.

Активы ВТБЕсли разобрать по типам, то больше всего у банка на счету ОФЗ, 72,85%, это около 1,6 трлн рублей, потом идут корпоративные облигации с долей в 14,08% и акции -4,98%. С закладываемыми потерями (4 столб.) совокупные убытки от переоценки на данный момент составляют 147 млрд рублей.

Тип ЦБ

Объем в млрд рублей

Доля бумаги в портфеле, в %

Предполагаемые потери в %

Потери в рублях

ОФЗ

1635,5

72,85

-5%

-83,1

Корпоративные облигации

316

14,08

-4%

-13,7

Еврооблигации РФ

65,5

2,92

-4%

-2,8

Иностранные облигации

93,1

4,15

-7%

-6,2

Муниципальные облигации

23,1

1,03

-4%

-1,0

Акции и ПАИ

111,7

4,98

-37%

-41,1

ИТОГО

2244,9

100

-6,59

-147,8

БСПБ

По результатам года у БСПБ на балансе было ценных бумаг на сумму в 223 млрд рублей.

БСПБ активыБольшую часть из них составлял ОФЗ (62,95%), потом еврооблигации (17,85%) и корпоративные облигации (16,2%). Совокупные убытки от переоценки на текущий момент составляет порядка 11,2 млрд рублей. В глаза бросается низкая доля акции, всего 0,76%. У ВТБ и Сбера их доля доходила до 5% и 4% соответственно. При стабилизации макроэкономической ситуации у БСПБ есть шанс показать более быстрые темпы восстановления, чем у двух других банков.

Тип ЦБ

Объем в млрд рублей

Доля бумаги в портфеле, в %

Предполагаемые потери в %

Потери в млрд рублей

ОФЗ

140,7

62,95

-5%

-7,1

Корпоративные облигации

36,2

16,20

-4%

-1,6

Еврооблигации РФ

39,9

17,85

-4%

-1,7

Иностранные облигации

0

0,00

-7%

0,0

Муниципальные облигации

5

2,24

-4%

-0,2

Акции и ПАИ

1,7

0,76

-37%

-0,6

ИТОГО

223,5

100

-5,03

-11,2

Заключение

В процентах от чистой прибыли больше всего убытков у БСПБ, но они образованы менее рискованными инструментами и потому имеют больший шанс на успешное восстановление. Лучше всего себя чувствует Сбер, и хотя убытки в 414 млрд рублей кажутся огромными в процентах от ЧП они почти в два раза меньше, чем у БСПБ. ВТБ является своего рода середнячком, но мне банк никогда не нравился, поэтому я бы лучше присмотрелся к Сберу.

Банк

Убыток

Прибыль за 2021 год

Доля убытка в чистой прибыли

Сбер

414 млрд рублей

1 246 млрд рублей

-33,2%

ВТБ

147 млрд рублей

327 млрд рублей

-44,9%

БСПБ

11,2 млрд рублей

18 млрд рублей

-62,2%

Теги: bspb, vtbr, банки, bspbp