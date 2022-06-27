Китай vs Тайвань: последствия и бенефициары конфликта

В этой статье поговорим о последствиях возможной военной операции на Тайване, как они скажутся на мировой экономике, причем здесь северный морской путь, и какие компании выиграют от этого конфликта.

Торговые пути, проблемы в цепочке поставок и инфляция

Начнем с разбора географического положения. Тайвань находится на пересечении двух крупнейших морских торговых путей, на карте ниже на остров указывает стрелка. Любое начало военных действий в этой зоне неминуемо влечет за собой сбой в цепочке поставок. От масштаба этих действий будет зависеть и тяжесть последствий для мировой экономики.

В случае войны я рассматриваю два сценария: базовый и консервативный. В каждом из них торговый путь огибающий Тайвань с западной стороны будет перекрыт. В базовом сценарии корабли станут обходить остров с восточной стороны, что приведет к увеличению расходов на логистику, но не критично, и увеличит время отгрузки товаров.

В консервативном сценарии масштаб военных действий больше, что влечет за собой блокировку и восточного торгового пути. В таком случае кораблям придется обходить Тайвань через Филиппины (зеленые линии), но из-за низкой пропускной способности островов какую-то их часть нужно будет переориентировать через море Сулавеси, что южнее Филиппин, а это повышает затраты на логистику в разы и еще больше ломает цепочку поставок.

При любых раскладах война на Тайване приведет к повышению ставок фрахта и, как следствие, росту инфляции во всем мире. США и Европа пострадают от этого больше всего, так как около 50% импортируемых ими товаров доставляются морем. Они также являются крупнейшими торговыми партнерами Китая, Тайваня и Японии, сбой в цепочке поставок с которыми приведет к дефициту ряда товаров на домашнем рынке и остановке работ предприятий зависимых от продукции этих стран.

К слову о продукции, Тайвань является крупнейшим производителем полупроводников в мире. По последним данным вся отрасль оценивается в 490 млрд долларов, их которых 155 млрд приходится на Тайвань, чуть меньше трети. Блокада острова сделает невозможным поставку чипов в другие страны, что приведет к их дефициту на рынке. По словам экспертов, мы и сейчас находимся в состоянии дефицита полупроводников, нетрудно представить насколько ухудшится ситуация, когда треть их мирового производства просто перестанет функционировать на неопределенное время. В таком случае больше всего пострадает автомобилестроение и производители электроники. К ним можно отнести такие компании, как Apple, Tesla, Ford, Nvidia и AMD.

Чипы производимые в Тайване также являются самыми передовыми. Последние модели iPhone, видеокарты Nvidia и AMD создавались на их основе. Если они выпадут из поставок, то ни одна компания в мире не сможет их заменить еще как минимум три года. По этой причине война на Тайване может привести и к технологическому застою, когда новинки перестанут выпускаться вовсе или будут делать на базе чипов старых поколений.

источник

Бенефициары войны

Выгоднее всего это война будет Китаю. В случае захвата Тайваня им станет принадлежать половина всего мирового производства полупроводников, 71% производства логических чипов и почти весь рынок передовых 3-5 нанометровых чипов. В эпоху, когда экономический рост по большей мере достигается технологическим прогрессом, такое преимущество может сделать Китай лидером, сместив США с первого места.

Любые проблемы на южном морском пути — это хорошая возможность для России заработать. Северный морской путь значительно короче и, если южный морской путь станет проходить через Филиппины, то привлекательность первого повысится в разы. Россия в таком случае сможет переориентировать часть поставок на себя, что принесет дополнительные доходы в бюджет. Разумеется, по окончании военной операции загрузка этого пути снова упадет, но ряд компаний останется.

К одним из неявных бенефициаров можно отнеси экспортеров энергоресурсов. Через Южное-Китайское море, где потенциально произойдет конфликт, проходит 40% всех поставок СПГ, и это данные за 2016 год, сейчас скорее всего больше. Повышение ставок фрахта и проблемы с логистикой в краткосрочном периоде приведут к росту цен на СПГ, а в странах вроде Южной Кореи и Японии может появиться его дефицит. Насколько сильно война в этом регионе повлияет на мировой рынок пока сказать сложно, но энергетический кризис это может усугубить, а от него выигрывают страны экспортеры энергоресурсов.

Наверное, самым очевидным бенефициаром этого конфликта является военно-промышленный комплекс США. Кто, если не они, будут поставлять вооружение Тайваню для своей защиты? Разумеется официально США заявят, что Тайвань это провинция Китая, но неофициально будут делать все, чтоб насолить своему конкуренту.

Когда начнется война?

Я бы хотел, чтоб она вообще не начиналась, но если ставить на такой исход, то конец 2022 и начало 2023 года стратегически являются лучшим моментом для Китая. Основных аргументов три:

Зависимость США от Тайваня. На данный момент США импортируют около 60% произведенных в Тайване полупроводников и в ближайшее время они ни чем их заменить не смогут. Завершение строительства собственных заводов по их производству запланировано на 24-25 года и, если Китай хочет нанести максимальный ущерб технологической отрасли США, то нужно начинать войну до этого момента. Высокая инфляция. США и Европа полагаются на Китай в борьбе с инфляцией. США даже начали отменять введенные Трампом тарифы, лишь бы хоть как-то сбить цены на товары. Если они не хотят усугубить и без того критичное положение, то им придется продолжать сотрудничать с Китаем. Энергетический кризис. Начало военного конфликта приведет к росту цен на энергоресурсы, что дает рычаг давления странам союзникам: России и Саудовской Аравии. Не сказал бы, что этот момент для Китая очень выгоден, но как дополнительный левередж пойдет.

Какие санкции могут ввести против Китая?

Китай вторая по величине экономика мира, изолировать ее без ущерба своей стране не получится. Тем не менее определенные санкции могут быть введены, к ним я бы отнес:

Запрет инвестиций в Китай. Здесь имеется ввиду запрет на покупку китайских акций, облигаций и потенциальный делистинг с американской и других площадок. Эмбарго определенных видов товаров и услуг. В 2018 году США запретили продажу продукции Huawei и ZTE, вполне вероятно расширение этого списка, но за счет заменяемых или менее значимых видов товара. Заморозка резервов. В начале 2022 года валютные резервы Китая оценивались в 3,2 трлн долларов, к маю они сократились до 3,1 трлн. По разным данным 65-70% из этой суммы приходится на доллар США, это порядка 2 трлн долларов. Торговые ограничения. Под ними скорее подразумевается введение новых пошлин и тарифов, но пока в Еврозоне высокая инфляция я бы их не ожидал.

Перечисленные санкции не уничтожат экономику Китая, но подпортят темпы ее роста. Разумеется не без последствий для стран, которые их вводят. Учитывая риторику США, я бы не ожидал масштабных санкций в случае захвата Тайваня. Наиболее вероятен ввод запрета на инвестиции в Китай и заморозка активов некоторых чиновников.

Как Китай может ответить на санкции?

Китай может очень жестко ответить на любые виды внешних ограничений:

Национализация. На территории Китая находится огромное количество фабрик и заводов развитых стран, национализации которых очень сильном по ним ударит. В качестве примера можно привести все тот же Apple или Tesla. Запрет экспорта полупроводников. После захвата Тайваня Китаю будет принадлежать львиная доля всего мирового производства полупроводников, это можно использоваться как рычаг давления на страны от них зависимые, например, США. Заморозка активов иностранных инвесторов. Ну, это уже классика.

Скорее всего Китай будет просто зеркалить введенные санкции, каких-то жестких ответов я бы не ждал.

Заключение

Военная операция на Тайване неминуемо приведет к сбою в цепочке поставок, удорожанию логистики и, как следствие, росту инфляции во всем мире. Помимо этого образуется дефицит полупроводников, последствия и масштабы которого будут разрушительны. От него пострадает вся технологическая отрасль, в частности машиностроение и производители потребительской электроники. Наиболее вероятным временем начала военной операции является конец 2022 или начало 2023 года. Основным бенефициаром конфликта будет являться Китай. В случае успеха им будет принадлежать половина мирового производства полупроводников, что позволит достичь лидерства в сфере высоких технологий, в которых Китай пока отстает. К вторичным бенефициарам можно отнести страны экспортеры энергоресурсов, Саудовскую Аравию и Россию, а также военно-промышленный комплекс США. Каких-то жестких санкций со стороны Евросоюза и США против Китая я бы не ожидал. Страны друг от друга очень сильно зависят и в случае обострения конфликта плохо будет всем, а ухудшать и без того тяжелую текущую экономическую ситуацию нецелесообразно.

мой тг: https://t.me/sergei_ryzhkov